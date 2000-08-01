Cast
Barbara Babcock
Barbara Corvin
William Devane
Eugene Davis
Cast and Crew
Writer
Ken Kaufman, Howard Klausner
Composer
Lennie Niehaus
Film details
Country
USA / Australia
Runtime
2 hours 10 minutes
Production year
2000
Online premiere
7 September 2000
World premiere
1 August 2000
Release date
|1 August 2000
|Russia
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|12+
|5 October 2000
|Australia
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|2 November 2000
|Brazil
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|9 November 2000
|Czechia
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|12+
|24 November 2000
|Denmark
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|11
|6 September 2000
|France
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|2 November 2000
|Germany
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|22 September 2000
|Great Britain
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|6 October 2000
|Greece
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|19 October 2000
|Hungary
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|22 September 2000
|Ireland
|
|
|2 November 2000
|Italy
|
|T
|3 November 2000
|Japan
|
|R15+
|1 August 2000
|Kazakhstan
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|17 November 2000
|Poland
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|12
|14 October 2000
|South Korea
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|12
|7 September 2000
|Switzerland
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|12
|20 October 2000
|Turkey
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|4 August 2000
|USA
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|1 August 2000
|Ukraine
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MPAA
PG-13
Budget
$65,000,000
Worldwide Gross
$128,884,132
Production
Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Clipsal Films
Also known as
Space Cowboys, Jinetes del espacio, Cowboys do Espaço, Cao Bồi Không Gian, Cowboy-ii spaţiului, Kosmiczni kowboje, Kosmosekauboid, Kosmoso kaubojai, Les pionniers de l'espace, Seniorii spatiului, Svemirski kauboji, Űrcowboyok, Uzay Kovboyları, Vesmírni kovboji, Vesmírní kovbojové, Vesoljski kavboji, Звездни каубои, Космические ковбои, Космічні ковбої, Свемирски каубоји, スペース・カウボーイ, 太空大哥大, 太空牛仔, スペースカウボーイ, สเปซ คาวบอยส์ ผนึกพลังระห่ำกู้โลก