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Poster of Space Cowboys
6.8
Kinoafisha Films Space Cowboys
6.8

Space Cowboys

, 2000
Space Cowboys
USA, Australia / Adventure, Thriller, Comedy, Sci-Fi / 18+
Poster of Space Cowboys
6.8

Synopsis

When a retired engineer is called upon to rescue a failing satellite, he insists that his equally old teammates accompany him into space.

Cast

Barbara Babcock
Barbara Corvin
James Cromwell
James Cromwell
Bob Gerson
Courtney B. Vance
Courtney B. Vance
Roger Hines
Marcia Gay Harden
Marcia Gay Harden
Sara Holland
Loren Dean
Loren Dean
Ethan Glance
Donald Sutherland
Donald Sutherland
Jerry O'Neill
William Devane
Eugene Davis
James Garner
James Garner
Tank Sullivan
Clint Eastwood
Clint Eastwood
Frank Corvin
Tommy Lee Jones
Tommy Lee Jones
Hawk Hawkins
Blair Brown
Blair Brown
Rade Serbedzija
Rade Serbedzija
Director Clint Eastwood
Writer Ken Kaufman, Howard Klausner
Composer Lennie Niehaus
Cast and Crew

Film details

Country USA / Australia
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 2000
Online premiere 7 September 2000
World premiere 1 August 2000
Release date
1 August 2000 Russia 12+
5 October 2000 Australia
2 November 2000 Brazil
9 November 2000 Czechia 12+
24 November 2000 Denmark 11
6 September 2000 France
2 November 2000 Germany
22 September 2000 Great Britain
6 October 2000 Greece
19 October 2000 Hungary
22 September 2000 Ireland
2 November 2000 Italy T
3 November 2000 Japan R15+
1 August 2000 Kazakhstan
17 November 2000 Poland 12
14 October 2000 South Korea 12
7 September 2000 Switzerland 12
20 October 2000 Turkey
4 August 2000 USA
1 August 2000 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $65,000,000
Worldwide Gross $128,884,132
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Clipsal Films
Also known as
Space Cowboys, Jinetes del espacio, Cowboys do Espaço, Cao Bồi Không Gian, Cowboy-ii spaţiului, Kosmiczni kowboje, Kosmosekauboid, Kosmoso kaubojai, Les pionniers de l'espace, Seniorii spatiului, Svemirski kauboji, Űrcowboyok, Uzay Kovboyları, Vesmírni kovboji, Vesmírní kovbojové, Vesoljski kavboji, Звездни каубои, Космические ковбои, Космічні ковбої, Свемирски каубоји, スペース・カウボーイ, 太空大哥大, 太空牛仔, スペースカウボーイ, สเปซ คาวบอยส์ ผนึกพลังระห่ำกู้โลก

Film rating

6.8
Rate 13 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

[the crew are guests on the Tonight show]
Jay Leno Now you all have military backgrounds... North or South?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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