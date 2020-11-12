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Poster of Sudden Impact
6.6
Kinoafisha Films Sudden Impact
6.6

Sudden Impact

, 1983
Sudden Impact
USA / Action, Crime, Drama, Thriller / 18+
Poster of Sudden Impact
6.6

Cast

Clint Eastwood
Clint Eastwood
Harry Callahan
Albert Popwell
Horace King
Audrie Neenan
Ray Parkins
Paul Drake
Mick
Sondra Locke
Jennifer Spencer
Pat Hingle
Chief Jannings
Bradford Dillman
Capt. Briggs
Jack Thibeau
Kruger
Michael Curry
Lt. Donnelly
Mark Keyloun
Officer Bennett
Director Clint Eastwood
Writer Charles B. Pierce, Chuck Pfarrer, Harry Julian Fink, Rita M. Fink, Joseph Stinson, Earl E. Smith
Composer Lalo Schifrin
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 1983
World premiere 7 December 1983
Release date
8 December 1983 Russia 16+
9 December 1983 Australia R 18+
7 December 1983 Brazil
6 July 1984 Finland
8 August 1984 France
8 December 1983 Germany
3 February 1984 Great Britain
20 December 1984 Greece
27 January 1984 Ireland 18
27 January 1984 Italy
28 April 1984 Japan G
8 December 1983 Kazakhstan
2 February 1984 Netherlands
5 May 1984 South Korea 18
17 February 1984 Spain
8 December 1983 USA
8 December 1983 Ukraine
MPAA R
Budget $22,000,000
Worldwide Gross $67,642,693
Production Warner Bros., The Malpaso Company
Also known as
Sudden Impact, Impacto fulminante, Le retour de l'inspecteur Harry, Ani Vuruş, Avgörande slag, Az igazság útja, Coraggio... fatti ammazzare, Dirty Harry 4, Dirty Harry IV - Dirty Harry kommt zurück, Dirty Harry kommt zurück, Dirty Harry vender tilbage, Đối Mặt, Impact brusc, Impacte sobtat, Impacto súbito, Iznenadni udar, Likaisen Harryn ratkaiseva isku, Nagłe zderzenie, Náhlá zkouška, Náhly úder, Náhlý úder, Netiketas susidurimas, Ratkaiseva isku, Sudden Impact - Le retour de l'inspecteur Harry, Umazani inšpektor Harry, Ο βρόμικος Χάρι, Ο βρόμικος Χάρι 4, Ο βρώμικος Χάρι, Внезапен удар, Внезапный удар, Прљави Хари: Изненадни удар, Раптовий удар, सडन इम्पैक्ट, ダーティハリー4, 撥雲見日, Dirty Harry 4 - Dirty Harry kommt zurueck, Dirty Harry 4 - Dirty Harry kommt zurück, Dirty Harry 4: Impacto Fulminante, Dirty Harry Sudden Impact, 더티 하리 4: 써든 임펙트, 서든 임펙트, Dirty Harry 4 - Sudden Impact, L'inspecteur Harry 4 - Le retour de l'inspecteur Harry, Purvinasis Haris 4, Dirty Harry 4: Sudden Impact, Dirty Harry IV - Sudden Impact, Изненадни удар, 더티해리4: 써든 임팩트

Film rating

6.6
Rate 14 votes
6.6 IMDb
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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