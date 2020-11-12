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Film rating
6.6
Rate14 votes
6.6IMDb
Updated 12 November 2020
Quotes
[Callahan dares a crook to shoot his hostage]
Harry CallahanGo ahead, make my day.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.