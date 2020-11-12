Film details
Country
USA
Runtime
2 hours 2 minutes
Production year
1989
World premiere
26 May 1989
Release date
|26 May 1989
|Russia
|
|16+
|5 November 2003
|Greece
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|11 November 1989
|Japan
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|G
|26 May 1989
|Kazakhstan
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|26 May 1989
|USA
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|26 May 1989
|Ukraine
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MPAA
PG-13
Budget
$19,000,000
Worldwide Gross
$12,143,484
Production
Malpaso Productions, Warner Bros.
Also known as
Pink Cadillac, En la pista de los asesinos, Cadillac Cor-de-Rosa, Cadillacul roz, El cadillac rosa, La Cadillac rose, Rožinis kadilakas, Różowy cadillac, Rózsaszín Cadillac, Ružičasti kadilak, Ruzový cadillac, Η ροζ Κάντιλακ, Рожевий кадилак, Розов кадилак, Розовый Кадиллак, ピンク・キャデラック