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Poster of Pink Cadillac
6.5
Kinoafisha Films Pink Cadillac
6.5

Pink Cadillac

, 1989
Pink Cadillac
USA / Drama, Comedy, Action / 18+
Poster of Pink Cadillac
6.5

Cast

Clint Eastwood
Clint Eastwood
Tommy Nowak
Bernadette Peters
Lou Ann McGuinn
Timothy Carhart
Roy McGuinn
Geoffrey Lewis
Jim Carrey
Jim Carrey
Michael Des Barres
Alex
John Dennis Johnston
Waycross
Tiffany Gail Robinson
McGuinn Baby
Angela Louise Robinson
McGuinn Baby
Jimmie F. Skaggs
Billy Dunston
Bill Moseley
Bill Moseley
Darrell
Michael Campbell
Ken Lee
Director Buddy Van Horn
Writer John Eskow
Composer Steve Dorff
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 1989
World premiere 26 May 1989
Release date
26 May 1989 Russia 16+
5 November 2003 Greece
11 November 1989 Japan G
26 May 1989 Kazakhstan
26 May 1989 USA
26 May 1989 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $19,000,000
Worldwide Gross $12,143,484
Production Malpaso Productions, Warner Bros.
Also known as
Pink Cadillac, En la pista de los asesinos, Cadillac Cor-de-Rosa, Cadillacul roz, El cadillac rosa, La Cadillac rose, Rožinis kadilakas, Różowy cadillac, Rózsaszín Cadillac, Ružičasti kadilak, Ruzový cadillac, Η ροζ Κάντιλακ, Рожевий кадилак, Розов кадилак, Розовый Кадиллак, ピンク・キャデラック

Film rating

6.5
Rate 13 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020

Quotes

Tommy Nowak I have strong feelings about gun control. If there is a gun around, I want to be controlling it.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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