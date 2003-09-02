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Poster of Matchstick Men
7.1
Kinoafisha Films Matchstick Men
7.1

Matchstick Men

, 2003
Matchstick Men
USA / Drama, Comedy / 18+
Poster of Matchstick Men
7.1

Cast

Nicolas Cage
Nicolas Cage
Roy Waller
Sam Rockwell
Sam Rockwell
Frank Mercer
Alison Lohman
Alison Lohman
Angela
Bruce McGill
Bruce McGill
Chuck Frechette
Daniel Villarreal
Lynn Ann Leveridge
Steve Eastin
Mr. Schaffer
Beth Grant
Beth Grant
Laundry Lady
Melora Walters
Melora Walters
Bruce Altman
Bruce Altman
Dr. Klein
Jenny O'Hara
Mrs. Schaffer
Sheila Kelley
Kathy
Director Ridley Scott
Writer Ted Griffin, Eric Garcia, Nicholas Griffin
Composer Hans Zimmer
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2003
Online premiere 17 March 2004
World premiere 2 September 2003
Release date
16 October 2003 Russia 12+
18 September 2003 Argentina
2 October 2003 Australia
19 September 2003 Austria
24 March 2004 Bahrain
16 October 2003 Belarus
1 October 2003 Belgium
24 October 2003 Brazil
17 October 2003 Bulgaria
24 October 2003 Colombia
30 October 2003 Czechia
23 January 2004 Denmark
3 December 2003 Egypt
3 October 2003 Estonia
2 January 2004 Finland
17 September 2003 France
18 September 2003 Germany
18 September 2003 Great Britain
2 October 2003 Greece
2 October 2003 Hungary
26 September 2003 Iceland
6 March 2004 Indonesia
26 September 2003 Ireland
2 October 2003 Israel
26 September 2003 Italy
4 October 2003 Japan
17 October 2003 Kazakhstan
30 March 2004 Kuwait
10 October 2003 Latvia
14 November 2003 Lithuania
26 September 2003 Mexico
25 September 2003 Netherlands
2 October 2003 New Zealand
3 October 2003 Norway
3 October 2003 Panama
8 October 2003 Peru
15 October 2003 Philippines
24 October 2003 Poland
10 October 2003 Portugal
2 October 2003 Slovenia
17 October 2003 South Korea
12 December 2003 Spain
12 December 2003 Sweden
26 September 2003 Switzerland
28 November 2003 Turkey
12 September 2003 USA
16 October 2003 Ukraine
26 September 2003 Uruguay
MPAA PG-13
Budget $62,000,000
Worldwide Gross $65,565,672
Production Warner Bros., ImageMovers, Scott Free Productions
Also known as
Matchstick Men, Los tramposos, Tricks, Amigos do Alheio, Anshey Ha-Mezimot, Apgavikai, Els impostors, Epangelmaties apateones, Escrocii, Farsorii, Førsteklasses svindlere, Il genio della truffa, Krāpnieki, Les Associés, Les moins que rien, Los impostores, Naciągacze, Những Kẻ Lừa Đảo, Os Vigaristas, Păcălicii, Pelimiehet, Petised, Podvodníci, Sarlatanii, Șarlatanii, Šibicari, Sleparja, Švindlíři, Trükkös fiúk, Üçkâğıtçılar, Επαγγελματίες απατεώνες, Великолепная афера, Кибритлии, Преваранти, Чудова афера, マッチスティック・メン, 火柴人, Naciagacze, Sibicari, Üç kagitçilar, マッチスティック・メン：2003, 매치스틱 맨, Tricks - Lügen, Betrügen, Stehlen, Immer, Wieder, Prevaranti

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 20 January 2022
Listen to the
soundtrack Matchstick Men

Quotes

Roy Excuse me, hi! -
Pharmacist #2 I'll be right with your Sir.
Roy [runs to other counter] Hi, I need a refill of this. No I don't have a prescription!
Pharmacist #1 Sir, please wait your turn.
Roy I know, I know. B-but this; is an emergency.
Man in Line Hey buddy, ever heard a line?
Roy Hey have you ever been dragged to the sidewalk and beaten till you PISSED... BLOOD!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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