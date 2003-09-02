|16 October 2003
|Russia
|12+
|18 September 2003
|Argentina
|2 October 2003
|Australia
|19 September 2003
|Austria
|24 March 2004
|Bahrain
|16 October 2003
|Belarus
|1 October 2003
|Belgium
|24 October 2003
|Brazil
|17 October 2003
|Bulgaria
|24 October 2003
|Colombia
|30 October 2003
|Czechia
|23 January 2004
|Denmark
|3 December 2003
|Egypt
|3 October 2003
|Estonia
|2 January 2004
|Finland
|17 September 2003
|France
|18 September 2003
|Germany
|18 September 2003
|Great Britain
|2 October 2003
|Greece
|2 October 2003
|Hungary
|26 September 2003
|Iceland
|6 March 2004
|Indonesia
|26 September 2003
|Ireland
|2 October 2003
|Israel
|26 September 2003
|Italy
|4 October 2003
|Japan
|17 October 2003
|Kazakhstan
|30 March 2004
|Kuwait
|10 October 2003
|Latvia
|14 November 2003
|Lithuania
|26 September 2003
|Mexico
|25 September 2003
|Netherlands
|2 October 2003
|New Zealand
|3 October 2003
|Norway
|3 October 2003
|Panama
|8 October 2003
|Peru
|15 October 2003
|Philippines
|24 October 2003
|Poland
|10 October 2003
|Portugal
|2 October 2003
|Slovenia
|17 October 2003
|South Korea
|12 December 2003
|Spain
|12 December 2003
|Sweden
|26 September 2003
|Switzerland
|28 November 2003
|Turkey
|12 September 2003
|USA
|16 October 2003
|Ukraine
|26 September 2003
|Uruguay
Alison Lohman attended the audition dressed and behaving like a 14-year-old girl. Ridley Scott only realised her true age when she told him — she was 23 at the time.