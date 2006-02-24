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Poster of Lucky Number Slevin
7.6
Lucky Number Slevin - Trailer
Kinoafisha Films Lucky Number Slevin
7.6

Lucky Number Slevin

, 2006
Lucky Number Slevin
Germany, USA / Thriller, Drama / 18+
Trailers
Poster of Lucky Number Slevin
7.6
Lucky Number Slevin - Trailer
Lucky Number Slevin  Trailer

Synopsis

A case of mistaken identity lands Slevin into the middle of a war being plotted by two of the city's most rival crime bosses: The Rabbi and The Boss. Slevin is under constant surveillance by relentless Detective Brikowski as well as the infamous assassin Goodkat and finds himself having to hatch his own ingenious plot to get them before they get him.

Cast

Josh Hartnett
Josh Hartnett
Slevin
Morgan Freeman
Morgan Freeman
The Boss
Bruce Willis
Bruce Willis
Mr. Goodkat
Ben Kingsley
Ben Kingsley
The Rabbi
Lucy Liu
Lucy Liu
Lindsey
Kevin Chamberlin
Kevin Chamberlin
Marty
Janet Lane
Matthew G. Taylor
Stanley Tucci
Stanley Tucci
Brikowski
Michael Rubenfeld
Yitzchok
Peter Outerbridge
Dumbrowski
Dorian Missick
Elvis
Director Paul McGuigan
Writer Jason Smilovic
Composer J. Ralph
Cast and Crew

Film details

Country Germany / USA
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2006
World premiere 24 February 2006
Release date
13 April 2006 Russia Парадиз 16+
27 July 2006 Angola
20 April 2006 Argentina
9 November 2006 Australia
13 April 2006 Belarus
5 July 2006 Belgium
15 September 2006 Brazil
28 April 2006 Bulgaria
7 April 2006 Canada
27 July 2006 Chile
10 August 2007 Colombia
5 October 2006 Czechia
12 May 2006 Denmark
10 May 2006 Egypt
9 June 2006 Estonia
26 May 2006 Finland
28 June 2006 France
24 February 2006 Great Britain
13 July 2006 Greece
12 October 2006 Hong Kong
9 November 2006 Hungary
7 April 2006 Iceland
24 February 2006 Ireland
11 May 2006 Israel
18 August 2006 Italy
13 January 2007 Japan
13 April 2006 Kazakhstan
6 June 2006 Kuwait
12 May 2006 Latvia
6 July 2006 Lebanon
2 June 2006 Lithuania
5 July 2006 Luxembourg
30 March 2006 Malaysia
24 February 2006 Malta
27 October 2006 Mexico
28 June 2006 Monaco
28 June 2006 Morocco
20 April 2006 Netherlands
12 May 2006 Norway
16 February 2007 Panama
16 November 2006 Peru
18 August 2006 Poland
27 July 2006 Portugal
16 June 2006 Romania
12 May 2006 Serbia
24 August 2006 Singapore
9 November 2006 Slovakia
11 May 2006 Slovenia
6 October 2006 South Africa
22 June 2006 South Korea
7 April 2006 Spain
16 June 2006 Sweden
25 January 2007 Switzerland
22 July 2006 Taiwan
14 December 2006 Thailand
28 June 2006 Tunisia
21 April 2006 Turkey
17 April 2006 UAE
7 April 2006 USA
13 April 2006 Ukraine
24 August 2006 Uruguay
2 March 2007 Venezuela
MPAA R
Budget $27,000,000
Worldwide Gross $56,308,881
Production The Weinstein Company, Ascendant Pictures, FilmEngine
Also known as
Lucky Number Slevin, 7, el número equivocado, Asesino a sueldo, Lucky # Slevin, Alvilági játékok, Bonne chance Slevin, Con Số May Mắn, Dobitna kombinacija, El cas Slevin, El caso Slevin, Há Dias de Azar, Laharog et ha'mazal, Laimingas skaičius kitas, Lucky Number S7evin, Nabiť a zabiť, Nabít a zabít, Õnneseen Slevin, Opaki igrači, Şanslı Slevin, Slevin, Slevin - Patto criminale, Slevin: Nevinovat cu ghinion, Slevina laimīgais skaitlis, Srecnez Slevin, The Wrong Man, To stoihima tou Slevin, Xeque-Mate, Zabójczy numer, Το στοίχημα του Σλέβιν, Късметът на Слевин, Счастливое число Слевина, Шчаслівая лічба Слевіна, Щасливе число Слевіна, ラッキーナンバー7, 七殺令, 關鍵密碼, Slevin Patto Criminale

Film rating

7.6
Rate 20 votes
7.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  906 In the Thriller genre  168 In the Drama genre  424 In films of Germany  36 In films of USA  576 In films of 2006  14
Updated 9 December 2020

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Lucky Number Slevin - Trailer
Lucky Number Slevin Trailer
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