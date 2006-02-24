|13 April 2006
|Russia
|Парадиз
|16+
|27 July 2006
|Angola
|20 April 2006
|Argentina
|9 November 2006
|Australia
|13 April 2006
|Belarus
|5 July 2006
|Belgium
|15 September 2006
|Brazil
|28 April 2006
|Bulgaria
|7 April 2006
|Canada
|27 July 2006
|Chile
|10 August 2007
|Colombia
|5 October 2006
|Czechia
|12 May 2006
|Denmark
|10 May 2006
|Egypt
|9 June 2006
|Estonia
|26 May 2006
|Finland
|28 June 2006
|France
|24 February 2006
|Great Britain
|13 July 2006
|Greece
|12 October 2006
|Hong Kong
|9 November 2006
|Hungary
|7 April 2006
|Iceland
|24 February 2006
|Ireland
|11 May 2006
|Israel
|18 August 2006
|Italy
|13 January 2007
|Japan
|13 April 2006
|Kazakhstan
|6 June 2006
|Kuwait
|12 May 2006
|Latvia
|6 July 2006
|Lebanon
|2 June 2006
|Lithuania
|5 July 2006
|Luxembourg
|30 March 2006
|Malaysia
|24 February 2006
|Malta
|27 October 2006
|Mexico
|28 June 2006
|Monaco
|28 June 2006
|Morocco
|20 April 2006
|Netherlands
|12 May 2006
|Norway
|16 February 2007
|Panama
|16 November 2006
|Peru
|18 August 2006
|Poland
|27 July 2006
|Portugal
|16 June 2006
|Romania
|12 May 2006
|Serbia
|24 August 2006
|Singapore
|9 November 2006
|Slovakia
|11 May 2006
|Slovenia
|6 October 2006
|South Africa
|22 June 2006
|South Korea
|7 April 2006
|Spain
|16 June 2006
|Sweden
|25 January 2007
|Switzerland
|22 July 2006
|Taiwan
|14 December 2006
|Thailand
|28 June 2006
|Tunisia
|21 April 2006
|Turkey
|17 April 2006
|UAE
|7 April 2006
|USA
|13 April 2006
|Ukraine
|24 August 2006
|Uruguay
|2 March 2007
|Venezuela