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Poster of Street Kings 2: Motor City
4.9
Street Kings 2: Motor City - Teaser
Kinoafisha Films Street Kings 2: Motor City
4.9

Street Kings 2: Motor City

, 2011
Street Kings 2: Motor City
USA / Thriller, Crime, Action / 18+
Trailers
Poster of Street Kings 2: Motor City
4.9
Street Kings 2: Motor City - Teaser
Street Kings 2: Motor City  Teaser

Synopsis

Motor City moves the action to Michigan and explores the world of dirty cops on the violent streets of Detroit.

Cast

Ray Liotta
Ray Liotta
Marty Kingston
Shawn Hatosy
Shawn Hatosy
Detective Dan Sullivan
Clifton Powell
Det. Tyrone Fowler
Kevin Chapman
Kevin Chapman
Detective Jimmy Rogan
Ele Bardha
Scott Norman
Sal Quintana
Inbar Lavi
Inbar Lavi
Leilah Sullivan
Charlotte Ross
Beth Kingston
Stephanie Cotton
Sonyia Rogan
Linda Boston
Captain Walker
Corey Emanuel Wilson
Bones
Director Chris Fisher
Writer Eddie Gonzalez, Jeremy Haft
Composer Jonathan Sadoff
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2011
Online premiere 7 September 2011
World premiere 19 April 2011
Release date
15 July 2011 Germany
MPAA R
Production Silver Nitrate
Also known as
Street Kings 2: Motor City, Au bout de la nuit 2, Az utca királyai 2: Detroit, Bá Vương Đường Phố 2: Thành Phố Tốc Độ, Cop killer, Dueños de la calle 2: Motor city, I exousia tis nyhtas 2, Kraljevi ulice 2: Grad motora, Królowie ulicy 2: Motor City, La notte non aspetta 2 - Strade violente, Os Reis Da Rua 2, Os Reis da Rua 2: Cidade dos Motores, Reyes de la calle 2, Reyes de la calle 2: Sin censura, Sokağın Kralları 2: Motor Şehri, Street Kings 2 - Motor City, Tänavate valitsejad 2, Η εξουσία της νύχτας 2, Короли улиц 2, Королі вулиць 2, Улични крале 2, フェイク シティ2, 正義悍將2, Küçənin Kralları 2, Street Kings 2, Os Reis da Rua 2: Motor City, Street Kings - Motor City, Street Kings2: Motor City

Film rating

4.9
Rate 15 votes
4.8 IMDb

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Street Kings 2: Motor City - Teaser
Street Kings 2: Motor City Teaser
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Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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