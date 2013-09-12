Menu
Рейтинги
7.2 IMDb Rating: 7
4 posters
The Grand Seduction

The Grand Seduction

The Grand Seduction 18+
Synopsis

To survive, a dying Newfoundland fishing village must convince a young doctor to take up residence by any means necessary.
The Grand Seduction - trailer in russian
The Grand Seduction  trailer in russian
Country Canada
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2013
Online premiere 1 May 2021
World premiere 12 September 2013
Release date
21 August 2014 Russia Premium Film 16+
21 August 2014 Belarus
30 May 2014 Brazil
30 May 2014 Canada
10 July 2014 Germany
29 August 2014 Great Britain
25 September 2014 Greece
29 August 2014 Ireland
21 August 2014 Kazakhstan
19 September 2014 Spain
21 August 2014 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $12,700,000
Worldwide Gross $4,292,517
Production Max Films Productions, Morag Loves Company
Also known as
The Grand Seduction, La gran seducción, Den store forførelse, Didžioji afera, Die große Verführung, Die große Versuchung - Lügen, bis der Arzt kommt, Jak ulovit Dr. Lewise, Kisvárosi doktor, La gran seducció, La grande séduction à l'anglaise, O axehastos minas, Segmentos de Loucura, Siiras meelitus, Tickle Head, O Melhor Lugar Da Terra, Wielkie uwodzenie, Ο αξέχαστος μήνας, Большая афера, Грандіозне зваблення, グランド・セダクション 〜小さな港の大きな嘘〜, 誘惑醫生100招
Director
Don McKellar
Don McKellar
Cast
Brendan Gleeson
Brendan Gleeson
Taylor Kitsch
Taylor Kitsch
Liane Balaban
Liane Balaban
Gordon Pinsent
Gordon Pinsent
Anna Hopkins
Film rating

7.2
Rate 11 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Film Reviews

fanbunga 11 February 2016, 21:29
Минорное настроение накатило. Чуть ли не хандра. Жутко несправедливо запрещать рыбный промысел в рыбацком поселении, где больше и заняться нечем.… Read more…
Quotes
Dr. Lewis So, uh, I been drinkin'.
Kathleen That's exactly what a girl wants to hear when a stranger knocks on her door in the middle of the night.
Dr. Lewis Well, I... I asked where you lived. So, I just... I just wanted to apologize.
Kathleen At ten o'clock?
Dr. Lewis What, is there some kind of curfew here for apologies?
