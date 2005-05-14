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Poster of Kiss Kiss Bang Bang
7.1
Kinoafisha Films Kiss Kiss Bang Bang
7.1

Kiss Kiss Bang Bang

, 2005
Kiss Kiss Bang Bang
USA / Comedy, Crime, Thriller / 18+
Poster of Kiss Kiss Bang Bang
7.1

Synopsis

A murder mystery brings together a private eye, a struggling actress, and a thief masquerading as an actor.

Cast

Val Kilmer
Val Kilmer
Gay Perry
Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Harry Lockhart
Corbin Bernsen
Corbin Bernsen
Harlan Dexter
Judie Aronson
Vincent Laresca
David Newsom
Rockmond Dunbar
Rockmond Dunbar
Mr. Fire
Michelle Monaghan
Michelle Monaghan
Harmony Faith Lane
Joel Michaely
Joel Michaely
Dash Mihok
Dash Mihok
Mr. Frying Pan
Larry Miller
Larry Miller
Dabney Shaw
Shannyn Sossamon
Shannyn Sossamon
Pink Hair Girl
Director Shane Black
Writer Brett Halliday, Shane Black
Composer John Ottman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2005
Online premiere 21 October 2005
World premiere 14 May 2005
Release date
26 January 2006 Russia КароПрокат 16+
26 January 2006 Armenia
5 September 2005 Australia
21 October 2005 Austria
26 January 2006 Belarus
9 December 2005 Brazil
11 November 2005 Canada
12 January 2006 Chile
16 March 2006 Czechia
2 December 2005 Denmark 15
13 January 2006 Estonia
2 December 2005 Finland
14 September 2005 France
20 October 2005 Germany
5 September 2005 Great Britain
20 October 2005 Greece
29 December 2005 Hungary
28 October 2005 Iceland
11 November 2005 Ireland
26 January 2006 Israel
2 December 2005 Italy
8 April 2006 Japan
26 January 2006 Kazakhstan
6 January 2006 Latvia
23 February 2006 Lebanon
15 December 2005 Netherlands 16
2 December 2005 Norway
13 January 2006 Poland
12 January 2006 Portugal
12 January 2006 Slovakia
19 January 2006 Slovenia
25 November 2005 South Africa
25 November 2005 Sweden
14 September 2005 Switzerland
25 November 2005 Turkey 18+
11 November 2005 USA
26 January 2006 Ukraine
6 January 2006 Uruguay
24 December 2005 Yugoslavia
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $15,785,458
Production Warner Bros., Silver Pictures
Also known as
Kiss Kiss Bang Bang, Entre besos y tiros, Kiss Kiss, Bang Bang, Aşk ve Cinayet Arasında, Baisers fumants, Beijos e Tiros, Bučiuok, bučiuok, šauk, šauk, Cmok cmok, bang bang, Cmok, cmok, bang, bang, Durr, durr és csók, Filia kai sfaires, Iubire si gloante, Kis kis, beng beng, Kiss Kiss Bang Bang ehk surm Hollywoodis, Koss Koss Hvellur Hvellur, L.A.P.I., Nụ Hôn và Họng Súng, You'll Never Die in This Town Again, Φιλιά και σφαίρες, Поцелуй навылет, Поцілунок навиліт, Целувки с неочакван край, キスキス, バンバン, 吻兩下打兩槍, 吻两下打两枪

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7.4 IMDb
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Best Comedies 
Updated 25 December 2023

Quotes

Perry My $2000 ceramic Vektor my mother got me as a special gift. You threw in the lake next to the car. What happens when they drag the lake? You think they'll find my pistol. Jesus. Look up "idiot" in the dictionary. You know what you'll find?
Harry A picture of me?
Perry No! The definition of the word idiot, which you fucking are!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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