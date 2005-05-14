|26 January 2006
|Russia
|КароПрокат
|16+
|26 January 2006
|Armenia
|5 September 2005
|Australia
|21 October 2005
|Austria
|26 January 2006
|Belarus
|9 December 2005
|Brazil
|11 November 2005
|Canada
|12 January 2006
|Chile
|16 March 2006
|Czechia
|2 December 2005
|Denmark
|15
|13 January 2006
|Estonia
|2 December 2005
|Finland
|14 September 2005
|France
|20 October 2005
|Germany
|5 September 2005
|Great Britain
|20 October 2005
|Greece
|29 December 2005
|Hungary
|28 October 2005
|Iceland
|11 November 2005
|Ireland
|26 January 2006
|Israel
|2 December 2005
|Italy
|8 April 2006
|Japan
|26 January 2006
|Kazakhstan
|6 January 2006
|Latvia
|23 February 2006
|Lebanon
|15 December 2005
|Netherlands
|16
|2 December 2005
|Norway
|13 January 2006
|Poland
|12 January 2006
|Portugal
|12 January 2006
|Slovakia
|19 January 2006
|Slovenia
|25 November 2005
|South Africa
|25 November 2005
|Sweden
|14 September 2005
|Switzerland
|25 November 2005
|Turkey
|18+
|11 November 2005
|USA
|26 January 2006
|Ukraine
|6 January 2006
|Uruguay
|24 December 2005
|Yugoslavia