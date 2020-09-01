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Poster of Raiders of the Lost Ark
8.4
Raiders of the Lost Ark - Trailer with voice-over
Kinoafisha Films Raiders of the Lost Ark
8.4

Raiders of the Lost Ark

, 1981
Raiders Of The Lost Ark
USA / Adventure, Thriller, Action / 18+
Trailers
Poster of Raiders of the Lost Ark
8.4
Raiders of the Lost Ark - Trailer with voice-over
Raiders of the Lost Ark  Trailer with voice-over

Synopsis

Archaeologist and adventurer Indiana Jones is hired by the U.S. government to find the Ark of the Covenant before the Nazis.

Cast

Harrison Ford
Harrison Ford
Indy
Karen Allen
Marion
Ronald Lacey
Toht
John Rhys-Davies
John Rhys-Davies
Sallah
Denholm Elliott
Brody
Vic Tablian
Monkey Man
Wolf Kahler
Dietrich
Alfred Molina
Alfred Molina
Satipo
Anthony Higgins
Gobler
Paul Freeman
Belloq
Director Steven Spielberg
Writer Lawrence Kasdan, George Lucas, Philip Kaufman
Composer John Williams
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 1981
Online premiere 1 September 2020
World premiere 12 June 1981
Release date
12 June 1981 Russia 6+
25 December 1981 Argentina
14 August 1981 Australia
17 December 1981 Belgium
21 August 1981 Brazil
12 June 1981 Canada PG
10 October 2015 Chile
11 December 1987 China
25 December 1981 Colombia
1 August 1985 Czechia
15 January 1982 Denmark
25 December 1981 Egypt
1 September 2021 Estonia MS12
18 December 1981 Finland
16 September 1981 France
15 November 1987 Germany
24 January 1982 Great Britain
18 December 1981 Greece
21 January 1982 Hong Kong
24 October 1985 Hungary
7 September 1982 India
7 August 1981 Ireland
18 December 1981 Israel
22 October 1981 Italy
5 December 1981 Japan
12 June 1981 Kazakhstan
28 December 1981 Lebanon
12 December 1981 Malaysia
23 July 1981 Mexico
24 October 2011 Netherlands
10 October 1981 Norway
10 December 1987 Pakistan
25 December 1981 Peru
7 October 2008 Poland
9 October 1981 Portugal
25 December 1981 Singapore
27 November 1981 South Africa
27 February 1982 South Korea
4 October 1981 Spain
7 August 1981 Sweden
10 October 1981 Switzerland
25 June 1982 Thailand
24 January 1983 Turkey
16 July 1982 USA
15 June 1981 USSR
12 June 1981 Ukraine
25 December 1981 Uruguay
15 December 2009 Viet Nam
MPAA PG
Budget $18,000,000
Worldwide Gross $389,925,971
Production Paramount Pictures, Lucasfilm
Also known as
Raiders of the Lost Ark, Los cazadores del arca perdida, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, Dobyvatelé ztracené archy, Jäger des verlorenen Schatzes, Jakten på den försvunna skatten, Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега, A la recerca de l'arca perduda, Arka galduaren bila, Az elveszett frigyláda fosztogatói, Cazadores del arca perdida, Dobyvatelia stratenej archy, En busca del arca perdida, I predatori dell'arca perduta, İndiana Cons: İtirilmiş gəmi axtarışında, Indiana Džounsas ir dingusios Sandoros skrynios ieškotojai, Indiana Jones, Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones e Os Salteadores da Arca Perdida, Indiana Jones en busca del arca perdida, Indiana Jones et les Aventuriers de l'arche perdue, Indiana Jones i poszukiwacze zaginionej Arki, Indiana Jones în cautarea arcei pierdute, Indiana Jones ja kadonneen aarteen metsästäjä, Indiana Jones kadunud laeka jälil, Indiana Jones și căutătorii arcei pierdute, Indiana Jones Và Chiếc Rương Thánh Tích, Indiana Jones Ve'Shodeday Ha'Teiva Ha'Avouda, Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları, Indiana Jons: Yo'qolgan kemani qidirishda, Indijana dzouns - Otimaci izgubljenog kovcega, Innrás týndu arkarinnar, Jagten på den forsvundne skat, Jakten på den forsvunne skatten, Kadonneen aarteen metsästäjät, Khum Sap Sut Khop Fa, Kutsal Hazine Avcıları, Last Pelaiyin Reytars, Les aventuriers de l'arche perdue, Losta Arkace Rayadarsa, Lov za izgubljenim zakladom, Mhajaman sandweq gumshideh, Os Caçadores da Arca Perdida, Os Salteadores da Arca Perdida, Otimači izgubljenog kovčega, Pazudušā šķirsta meklējumos, Poszukiwacze zaginionej Arki, Raiders, Reidâsu/Ushinawareta âku, The Adventures of Indiana Smith, Ο Indiana Jones και οι κυνηγοί της χαμένης κιβωτού, Ο Ιντιάνα Τζόουνς και οι κυνηγοί της χαμένης κιβωτού, Οι κυνηγοί της χαμένης κιβωτού, Индијана Џоунс и отимачи изгубљеног ковчега, Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега, Похитители на изчезналия кивот, मौत के साये में, रेडर्स ऑफ़ द लॉस्ट आर्क, 레이더스, レイダース　失われたアーク《聖櫃》, 夺宝奇兵, 夺宝奇兵：法柜奇兵, 奪寶奇兵, 法櫃奇兵, 인디아나 존스 1, Indiana Jones 1 - Jäger des verlorenen Schatzes, Indiana Jones i otimači izgubljenog kovčega, Indiana Jones Jaeger des verlorenen Schatzes, Indiana Jones og jagten på den forsvundne skat, Indiana Jones és az elveszett frigyláda fosztogatói, Индиана Джонс: Жоғалған кемені іздеуде, レイダース失われたアーク, レイダース失われたアーク《聖櫃》, Indiana Jones und der Jäger des verlorenen Schatzes, Indiana Jones în căutarea arcei pierdute, インディ・ジョーンズ／レイダース 失われたアーク《聖櫃》, Indiana Jones ja kadonneen aarteen metsästäjät, Inidiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, 인디아나 존스와 잃어버린 성궤의 추적자들, Indiana Jones - Jäger des verlorenen Schatzes, Indiana Jones och jakten på den försvunna skatten, Индиана Джоунс: Похитителите на изчезналия кивот, 奪寶奇兵1：法櫃奇兵

Film rating

8.4
Rate 55 votes
8.4 IMDb
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In overall ranking  86 In the Adventure genre  29 In the Thriller genre  19 In the Action genre  28 In films of USA  58 In films of 1981  1

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Raiders of the Lost Ark - Trailer with voice-over
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