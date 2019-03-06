Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Damien veut changer le monde
5.6
Kinoafisha Films Damien veut changer le monde
5.6

Damien veut changer le monde

, 2019
Damien veut changer le monde
France / Comedy, Drama / 18+
Poster of Damien veut changer le monde
5.6

Cast

Franck Gastambide
Franck Gastambide
Damien Mallet
Camille Lellouche
Camille Lellouche
Mélanie Mallet
Melisa Sözen
Melisa Sözen
Selma
Gringe
Rudy Alvares
Patrick Chesnais
Patrick Chesnais
Vigo Mallet
Liliane Rovère
Liliane Rovère
Mme Lopez
Youssef Hajdi
Youssef Hajdi
Marco
Jessim Kas
Bahzad
Bass Dhem
Souleman
Rémy Adriaens
Steve
Director Xavier de Choudens
Writer Xavier de Choudens, Charly Delwart
Composer Sébastien Schuller
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2019
Online premiere 13 March 2019
World premiere 6 March 2019
Release date
6 March 2019 France U
Budget €4,500,000
Worldwide Gross $719,805
Production Agat Films & Cie, France 3 Cinéma, C8 Films
Also known as
Damien veut changer le monde, Adopt a Daddy, Ein Papa für alle, Acele Baba Aranıyor, Damien S'Engage

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 26 August 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Damien veut changer le monde

Between Two Worlds
Between Two Worlds Drama
2021, France
6.0
My Donkey, My Lover & I
My Donkey, My Lover & I Adventure, Comedy, Romantic
2020, France / Belgium
6.0
Stuck Together
Stuck Together Comedy
2020, France
5.0
Man Up!
Man Up! Comedy, Drama
2019, France / Belgium
6.0
A clever crook / Un beau voyou
A clever crook / Un beau voyou Comedy
2019, France
5.0
Mortal Engines
Mortal Engines Sci-Fi
2018, USA / New Zealand
6.0
Mon garçon
Mon garçon Drama
2017, France
5.0
The Gilded Cage
The Gilded Cage Short
2013, France / Portugal
7.0
Taxi
Taxi Crime, Action, Comedy
1998, France
7.0
A Good Doctor
A Good Doctor Comedy
2019, France
6.0
Vive la France
Vive la France Comedy
2013, France
6.0
Belleville Cop
Belleville Cop Comedy
2018, France
4.0
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Almaz «Serdce Persii»
Almaz «Serdce Persii»
2026, Russia, Comedy, Family, Adventure, Crime
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more