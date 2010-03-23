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Poster of 22 Bullets
7.0
22 Bullets - Dubbed trailer
Kinoafisha Films 22 Bullets
7.0

22 Bullets

, 2010
22 bullets aka L’immortel
France / Crime / 18+
Trailers
Poster of 22 Bullets
7.0
22 Bullets - Dubbed trailer
22 Bullets  Dubbed trailer

Synopsis

A retired mobster goes on a revenge spree after being left for dead with 22 bullets in his body by his former childhood friend.

Cast

Jean Reno
Jean Reno
Charly Matteï
Kad Merad
Kad Merad
Tony Zacchia
Richard Berry
Richard Berry
Aurelio Rampoli
Fani Kolarova
Jean-Pierre Darroussin
Jean-Pierre Darroussin
Martin Beaudinard
Marina Foïs
Marina Foïs
Marie Goldman
Joey Starr
Joey Starr
Le pistachier
Venantino Venantini
Padovano
Claude Gensac
Mme Fontarosa
Joséphine Berry
Eva Matteï
Max Baissette de Malglaive
Anatole Matteï
Director Richard Berry
Writer Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière, Franz-Olivier Giesbert, Richard Berry
Composer Klaus Badelt
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2010
World premiere 23 March 2010
Release date
8 April 2010 Russia Top Film Distribution 16+
9 December 2010 Argentina
23 March 2010 Australia
11 February 2011 Austria
8 April 2010 Belarus
24 March 2010 Belgium
8 October 2010 Canada
17 June 2010 Czechia
20 August 2010 Finland
24 March 2010 France
21 August 2010 Germany
2 September 2010 Great Britain
29 July 2010 Greece
7 October 2010 Hungary
28 July 2010 Iceland
3 September 2010 Ireland
29 April 2010 Israel
11 May 2010 Italy
19 February 2011 Japan
8 April 2010 Kazakhstan
14 July 2011 Kuwait
25 August 2011 Lebanon
6 May 2010 Netherlands
13 December 2010 Poland
25 November 2010 Portugal
10 June 2010 Singapore
14 October 2010 South Korea
24 March 2010 Switzerland
30 July 2010 Taiwan
20 August 2010 Turkey
23 June 2011 UAE
24 March 2010 USA
8 April 2010 Ukraine
18 March 2011 Uruguay
Budget €18,000,000
Worldwide Gross $21,695,883
Production EuropaCorp, TF1 Films Production, Marie Coline Films
Also known as
L'immortel, 22 Bullets, The Immortal, 22 Balas, 22 guliek, 22 Kli'im, 22 Kugeln, 22 Kugeln - Die Rache des Profis, 22 Kugler, 22 kule, 22 lövés, 22 sfaires, 22 Viên Đạn, 22 výstrelov, 22 výstřelů, 22 σφαίρες, 22 кулі: Безсмертний, 22 куршумa, 22 пули: Бессмертный, Bullets, El inmortal, L'immortale, Nemirtingas, Ölümsüz, Surematu, バレッツ, 索命22顆子彈, L' Immortel, 22 Kugeln – Die Rache des Profis, Непробиваем, 索命22颗子弹

Film rating

7.0
Rate 40 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1831 In the Crime genre  158 In films of France  123 In films of 2010  61

Film Trailers

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22 Bullets - Dubbed trailer
22 Bullets Dubbed trailer
22 Bullets - Trailer
22 Bullets Trailer
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