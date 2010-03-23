|8 April 2010
|Russia
|Top Film Distribution
|16+
|9 December 2010
|Argentina
|23 March 2010
|Australia
|11 February 2011
|Austria
|8 April 2010
|Belarus
|24 March 2010
|Belgium
|8 October 2010
|Canada
|17 June 2010
|Czechia
|20 August 2010
|Finland
|24 March 2010
|France
|21 August 2010
|Germany
|2 September 2010
|Great Britain
|29 July 2010
|Greece
|7 October 2010
|Hungary
|28 July 2010
|Iceland
|3 September 2010
|Ireland
|29 April 2010
|Israel
|11 May 2010
|Italy
|19 February 2011
|Japan
|8 April 2010
|Kazakhstan
|14 July 2011
|Kuwait
|25 August 2011
|Lebanon
|6 May 2010
|Netherlands
|13 December 2010
|Poland
|25 November 2010
|Portugal
|10 June 2010
|Singapore
|14 October 2010
|South Korea
|24 March 2010
|Switzerland
|30 July 2010
|Taiwan
|20 August 2010
|Turkey
|23 June 2011
|UAE
|24 March 2010
|USA
|8 April 2010
|Ukraine
|18 March 2011
|Uruguay