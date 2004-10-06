Menu
Russian
Poster of Taxi
Рейтинги
5.5 IMDb Rating: 4.6
Rate
Kinoafisha Films Taxi

Taxi

Taxi 18+
Country USA / France
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2004
Online premiere 23 February 2021
World premiere 6 October 2004
Release date
30 December 2004 Russia 12+
11 November 2004 Australia
28 January 2005 Austria
30 December 2004 Belarus
8 October 2004 Brazil
31 August 2005 France
27 January 2005 Germany
19 November 2004 Great Britain
21 January 2005 Greece
2 December 2004 Hungary
7 January 2005 Iceland
19 November 2004 Ireland
17 June 2005 Italy
8 January 2005 Japan
30 December 2004 Kazakhstan
26 January 2005 Kuwait
25 December 2004 Mexico
13 May 2005 Norway
19 November 2004 Panama
16 December 2004 Philippines
10 December 2004 Poland
23 December 2004 Portugal
21 January 2005 Romania
11 November 2004 Singapore
19 November 2004 South Korea
22 December 2004 Spain
29 October 2004 Taiwan, Province of China
18 November 2004 Thailand
10 December 2004 Turkey
29 December 2004 UAE
6 October 2004 USA
30 December 2004 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $71,255,003
Production Twentieth Century Fox, EuropaCorp, Robert Simonds Productions
Also known as
Taxi, New York Taxi, Taxi: Derrape total, Taksi, Amerikai taxi, Nữ Quái Xế Taxi, Takso, Táxi, Taxi 2004, Táxi de Nova Iorque, Taxi NY, Taxi: The Maximum, To taxi tis Neas Yorkis, Το ταξί της Νέας Υόρκης, Нью-Йоркское такси, Такси в Ню Йорк, Таксі, 終極殺陣：計程車女王
Director
Tim Story
Cast
Queen Latifah
Jimmy Fallon
Ana Kristina De Oliveyra
Ann-Margret
Jennifer Esposito
Cast and Crew
5.5
12 votes
4.6 IMDb
Film Reviews
Weteran Mc 19 August 2025, 05:35
"Нью-Йоркское такси" - американский комедийный боевик 2004 года, являющийся ремейком французского фильма 1998 года -… Read more…
KOSHKA 2 April 2015, 12:51
SUUUUUUPPEERRR SSSSSSSUUUUUPPPEEERRR F&#304;&#304;LLMMM FFFF&#304;&#304;&#304;LLLMMM
