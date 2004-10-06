Country
USA / France
Runtime
1 hour 37 minutes
Production year
2004
Online premiere
23 February 2021
World premiere
6 October 2004
Release date
|30 December 2004
|Russia
|
|12+
|11 November 2004
|Australia
|
|
|28 January 2005
|Austria
|
|
|30 December 2004
|Belarus
|
|
|8 October 2004
|Brazil
|
|
|31 August 2005
|France
|
|
|27 January 2005
|Germany
|
|
|19 November 2004
|Great Britain
|
|
|21 January 2005
|Greece
|
|
|2 December 2004
|Hungary
|
|
|7 January 2005
|Iceland
|
|
|19 November 2004
|Ireland
|
|
|17 June 2005
|Italy
|
|
|8 January 2005
|Japan
|
|
|30 December 2004
|Kazakhstan
|
|
|26 January 2005
|Kuwait
|
|
|25 December 2004
|Mexico
|
|
|13 May 2005
|Norway
|
|
|19 November 2004
|Panama
|
|
|16 December 2004
|Philippines
|
|
|10 December 2004
|Poland
|
|
|23 December 2004
|Portugal
|
|
|21 January 2005
|Romania
|
|
|11 November 2004
|Singapore
|
|
|19 November 2004
|South Korea
|
|
|22 December 2004
|Spain
|
|
|29 October 2004
|Taiwan, Province of China
|
|
|18 November 2004
|Thailand
|
|
|10 December 2004
|Turkey
|
|
|29 December 2004
|UAE
|
|
|6 October 2004
|USA
|
|
|30 December 2004
|Ukraine
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$25,000,000
Worldwide Gross
$71,255,003
Production
Twentieth Century Fox, EuropaCorp, Robert Simonds Productions
Also known as
Taxi, New York Taxi, Taxi: Derrape total, Taksi, Amerikai taxi, Nữ Quái Xế Taxi, Takso, Táxi, Taxi 2004, Táxi de Nova Iorque, Taxi NY, Taxi: The Maximum, To taxi tis Neas Yorkis, Το ταξί της Νέας Υόρκης, Нью-Йоркское такси, Такси в Ню Йорк, Таксі, 終極殺陣：計程車女王