Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Bandidas
Poster of Bandidas
Poster of Bandidas
Poster of Bandidas
Poster of Bandidas
Рейтинги
6.6 IMDb Rating: 5.7
Rate
5 posters
Kinoafisha Films Bandidas

Bandidas

Bandidas 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

In turn-of-the-century Mexico, two very different women become a bank-robbing duo in an effort to combat a ruthless enforcer terrorizing their town.
Country France / Mexico / USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2006
Online premiere 25 April 2008
World premiere 18 January 2006
Release date
18 January 2006 Russia Централ Партнершип
3 July 2007 Australia
18 January 2006 Belarus
7 July 2006 Brazil
18 January 2006 France
31 August 2006 Germany
10 October 2011 Great Britain
20 July 2006 Greece
10 August 2006 Hungary
30 June 2006 Italy
18 January 2006 Kazakhstan
25 August 2006 Lithuania
7 April 2006 Norway
9 March 2006 Portugal
6 July 2006 Slovakia 12
22 June 2006 South Korea 12
18 January 2006 USA
18 January 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget €32,000,000
Worldwide Gross $18,381,890
Production EuropaCorp, TF1 Films Production, A.J.O.Z. Films
Also known as
Bandidas, Бандитки, Bandiiditarid, Banditele, Bandites, Băng Cướp Xinh Đẹp, Haydutlar, Las Bandidas, Listarhines, Meičas laupītājas, Odmetnice, Sexi pistol'nícky, SexiPistols, Sexy Pistols, Λησταρχίνες, バンディダス, 侠盗魅影, 女抢匪, 神鬼2勢力, 神鬼二势力
Director
Joachim Roenning
Joachim Roenning
Espen Sandberg
Espen Sandberg
Cast
Penelope Cruz
Penelope Cruz
Salma Hayek
Salma Hayek
Steve Zahn
Steve Zahn
Denis Arndt
Cast and Crew
Similar films for Bandidas
A Million Ways to Die in the West 6.2
A Million Ways to Die in the West (2014)
Everly 5.6
Everly (2014)
Bitch Slap 4.9
Bitch Slap (2009)
Taxi 4 6.6
Taxi 4 (2007)
The Good Night 6.6
The Good Night (2007)
Ask the Dust 6.6
Ask the Dust (2006)
The Legend of Zorro 6.4
The Legend of Zorro (2005)
After the Sunset 6.2
After the Sunset (2004)
Lara Croft: Tomb Raider – The Cradle of Life 6.1
Lara Croft: Tomb Raider – The Cradle of Life (2003)
Fanfan la Tulipe 5.9
Fanfan la Tulipe (2003)
Taxi 3 6.2
Taxi 3 (2002)
Taxi 2 6.9
Taxi 2 (2000)

Film rating

6.6
Rate 12 votes
5.7 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Полинаа 2 April 2015, 12:51
не согласна, что девушкам будет неинтересно! Я вчера ходила на этот фильм в рамстор и мне очень понравилось!! Есть очень много смешных моментов.… Read more…
Piter 2 April 2015, 12:51
Классный фильм. Не знаю, почему многие говорят "дешево"... Нормально все там! Сюжет отличный. Незамысловатый такой, но здесь это идет… Read more…
Reviews Write review
Listen to the
soundtrack Bandidas
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Here
Here
2024, USA, Drama
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more