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Poster of Meg
6.8
Meg - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Meg
6.8

Meg

, 2018
The Meg
USA / Horror, Sci-Fi, Action / 18+
Trailers
Poster of Meg
6.8
Meg - Dubbed trailer
Meg  Dubbed trailer

Synopsis

After escaping an attack by what he claims was by a 70-foot shark, Jonas Taylor must confront his fears to save those trapped in a sunken submersible.

Cast

Jason Statham
Jason Statham
Jonas Taylor
Ruby Rose
Ruby Rose
Jaxx
Rainn Wilson
Rainn Wilson
Morris
Jessica McNamee
Jessica McNamee
Cliff Curtis
Cliff Curtis
Mac
Ólafur Darri Ólafsson
Ólafur Darri Ólafsson
The Wall
Robert Taylor
Heller
Masi Oka
Masi Oka
Li Bingbing
Li Bingbing
Suyin
Winston Chao
Zhang
Shuya Sophia Cai
Meiying
Page Kennedy
DJ
Director Jon Turteltaub
Writer Dean Georgaris, Jon Hoeber, Erich Hoeber, Steve Alten
Composer Harry Gregson-Williams
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2018
Online premiere 9 August 2018
World premiere 30 July 2018
Release date
9 August 2018 Russia КАРО Премьер 16+
16 August 2018 Australia
9 August 2018 Belarus
9 August 2018 Brazil
10 August 2018 China
9 August 2018 Czechia
9 August 2018 Denmark
24 August 2018 Estonia
22 August 2018 France
9 August 2018 Germany
10 August 2018 Great Britain
23 August 2018 Greece
9 August 2018 Hong Kong
9 August 2018 Hungary
10 August 2018 India
10 August 2018 Ireland 12A
16 August 2018 Israel
9 August 2018 Italy
9 August 2018 Kazakhstan
10 August 2018 Lithuania
9 August 2018 Mexico B
9 August 2018 Netherlands
23 August 2018 Portugal
9 August 2018 Singapore
9 August 2018 Slovakia
10 August 2018 Spain
17 August 2018 Sweden
10 August 2018 Taiwan 保護級
9 August 2018 Thailand G
10 August 2018 USA
9 August 2018 Ukraine
10 August 2018 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $130,000,000
Worldwide Gross $529,338,515
Production Di Bonaventura Pictures, Apelles Entertainment, Maeday Productions
Also known as
The Meg, Megalodón, Meg, Megalodon, Мег: Монстр глубины, Cá Mập Siêu Bạo Chúa, Eima ba'metzoulot, En eaux troubles, MEG ザ・モンスター, Meg: Az őscápa, MEG: Confruntare în adâncuri, Meg: Čudovište iz dubina, Meg: Derinlerdeki Dehşet, MEG: Hrozba z hlbín, MEG: Monstrum z hlubin, Meg: The Monster, Meg: Tubarão Gigante, Meg: Ο κυρίαρχος του βυθού, Mégalodon, Megalodon: Predator iz globin, Megalodonas: grėsmė iš gelmių, Megalodons, Megatubarão, Shark - Il primo squalo, Ο κυρίαρχος του βυθού, Мег, Мега звяр, 巨齒鯊, 巨齿鲨, Meg 1, Megatubarão - The Meg (2018), เม็ก โคตรหลามพันล้านปี, Megatubarão [The Meg] (2018)

Film rating

6.8
Rate 179 votes
5.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2278 In the Horror genre  183 In the Sci-Fi genre  293 In the Action genre  522 In films of USA  1385 In films of 2018  85
Updated 18 February 2026

Film Trailers

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Meg - Dubbed trailer
Meg Dubbed trailer
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soundtrack Meg

Quotes

Jonas Taylor [to himself while swimming out to the shark] Just keep swimming, just keep swimming...
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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