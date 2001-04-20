Menu
Рейтинги
7.2 IMDb Rating: 6.2
The Hole

The Hole 18+
Country Great Britain
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2001
Online premiere 20 April 2001
World premiere 20 April 2001
Release date
20 April 2001 Russia 18+
26 October 2001 Canada
20 June 2001 France
19 September 2001 Germany
20 April 2001 Great Britain
31 August 2001 Italy
20 April 2001 Kazakhstan
13 October 2001 Spain
29 June 2001 Turkey
20 June 2001 USA
20 April 2001 Ukraine
MPAA R
Budget 4,158,370 GBP
Worldwide Gross $7,819,851
Production Canal+, Cowboy Films, Granada Film Productions
Also known as
The Hole, Atrapados, Яма, A gödör, Bunkier, Delik, Diera, En lo profundo, I trypa, Le refuge, O Buraco, O Buraco do Medo, O Buraco do Miedo, Rupa, Skloniste straha, Skyle, Surmanloukku, The hole - En lo profundo, The Hole - Gefangen in der Dunkelheit, Η τρύπα, Ямата, छेद, 穴（2001）, 鬼地方
Director
Nick Hamm
Nick Hamm
Cast
Thora Birch
Thora Birch
Laurence Fox
Keira Knightley
Keira Knightley
Embeth Davidtz
Embeth Davidtz
Emma Griffiths Malin
Cast and Crew
Film rating

7.2
Rate 13 votes
6.2 IMDb
Quotes
Mike For me, all for me. I killed my best friend, you let me think I was going to die, and you watched me kill my best friend. I killed him for a fucking coke! You let Frankie die! You held her hand and you let her die.
