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Poster of Ghost Ship
6.3
Kinoafisha Films Ghost Ship
6.3

Ghost Ship

, 2002
Ghost Ship
USA / Horror, Thriller / 18+
Poster of Ghost Ship
6.3

Cast

Ron Eldard
Ron Eldard
Dodge
Desmond Harrington
Desmond Harrington
Ferriman
Isaiah Washington
Isaiah Washington
Greer
Julianna Margulies
Julianna Margulies
Epps
Karl Urban
Karl Urban
Munder
Emily Browning
Emily Browning
Katie
Gabriel Byrne
Gabriel Byrne
Murphy
Alex Dimitriades
Santos
Francesca Rettondini
Francesca
Boris Brkic
Chief Steward
Director Steve Beck
Writer John Pogue, Mark Hanlon
Composer John Frizzell
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2002
Online premiere 15 December 2021
World premiere 22 October 2002
Release date
13 March 2003 Russia 16+
19 June 2003 Argentina
5 December 2002 Australia
24 January 2003 Austria
1 January 2003 Belgium
14 February 2003 Brazil
25 October 2002 Canada
3 April 2003 Czechia
26 March 2003 Egypt
21 March 2003 Estonia
14 March 2003 Finland
1 January 2003 France
15 May 2003 Georgia
23 January 2003 Germany
24 January 2003 Great Britain
8 November 2002 Greece
27 March 2003 Hungary
13 December 2002 Iceland
24 January 2003 Ireland
20 February 2003 Israel
24 April 2003 Italy
11 January 2003 Japan
14 March 2003 Kazakhstan
15 April 2003 Kuwait
7 March 2003 Lithuania
15 November 2002 Mexico
5 December 2002 Netherlands
5 December 2002 New Zealand
21 February 2003 Norway
23 January 2003 Peru
20 November 2002 Philippines
11 April 2003 Poland
31 January 2003 Portugal
17 January 2003 South Africa
22 November 2002 South Korea
5 December 2002 Spain
28 March 2003 Sweden
24 January 2003 Turkey
25 October 2002 USA
13 March 2003 Ukraine
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $68,349,884
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, NPV Entertainment
Also known as
Ghost Ship, Barco fantasma, Корабль-призрак, 2002嚇破膽, A szellemhajó, Aavelaiva, Brod duhova, Chimera, Con Tàu Ma, Ghost ship: Barco fantasma, Ghost ship: Vaixell fantasma, Hayalet Gemi, Kummituslaev, Le Vaisseau de l'angoisse, Le vaisseau fantôme, Lod duchu, Nave fantasma, Navio Fantasma, Statek widmo, To stoiheiomeno ploio, Ukleti brod, Vaiduokliu laivas, Vasul Fantoma, Το στοιχειωμένο πλοίο, Корабель-привид, Призрачен кораб, ゴーストシップ, 嚇破膽, Ghost Ship - Das Geisterschiff, Ghost Ship - Meer des Grauens, Ghost Ship. Barco fantasma, Prizrachen korab, Korabl'-prizrak

Film rating

6.3
Rate 13 votes
5.6 IMDb
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Updated 4 September 2023
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soundtrack Ghost Ship
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

In 2016 the entertainment site ComingSoon hailed the opening sequence of Ghost Ship (2002) as one of the finest in the history of horror cinema.

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