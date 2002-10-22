|13 March 2003
|Russia
|16+
|19 June 2003
|Argentina
|5 December 2002
|Australia
|24 January 2003
|Austria
|1 January 2003
|Belgium
|14 February 2003
|Brazil
|25 October 2002
|Canada
|3 April 2003
|Czechia
|26 March 2003
|Egypt
|21 March 2003
|Estonia
|14 March 2003
|Finland
|1 January 2003
|France
|15 May 2003
|Georgia
|23 January 2003
|Germany
|24 January 2003
|Great Britain
|8 November 2002
|Greece
|27 March 2003
|Hungary
|13 December 2002
|Iceland
|24 January 2003
|Ireland
|20 February 2003
|Israel
|24 April 2003
|Italy
|11 January 2003
|Japan
|14 March 2003
|Kazakhstan
|15 April 2003
|Kuwait
|7 March 2003
|Lithuania
|15 November 2002
|Mexico
|5 December 2002
|Netherlands
|5 December 2002
|New Zealand
|21 February 2003
|Norway
|23 January 2003
|Peru
|20 November 2002
|Philippines
|11 April 2003
|Poland
|31 January 2003
|Portugal
|17 January 2003
|South Africa
|22 November 2002
|South Korea
|5 December 2002
|Spain
|28 March 2003
|Sweden
|24 January 2003
|Turkey
|25 October 2002
|USA
|13 March 2003
|Ukraine
In 2016 the entertainment site ComingSoon hailed the opening sequence of Ghost Ship (2002) as one of the finest in the history of horror cinema.