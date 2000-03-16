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Poster of Final Destination
7.4
Final Destination - Trailer
Kinoafisha Films Final Destination
7.4

Final Destination

, 2000
Final Destination
USA / Sci-Fi, Horror, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Final Destination
7.4
Final Destination - Trailer
Final Destination  Trailer

Cast

Devon Sawa
Devon Sawa
Alex Browning
Ali Larter
Ali Larter
Clear Rivers
Kerr Smith
Carter Horton
Tony Todd
Tony Todd
Bludworth
Kristen Cloke
Valerie Lewton
Seann William Scott
Seann William Scott
Billy Hitchcock
Roger Guenveur Smith
Agent Schreck
Chad Donella
Tod Waggner
Amanda Detmer
Terry Chaney
Brendan Fehr
Brendan Fehr
Daniel Roebuck
Daniel Roebuck
Agent Weine
Director James Wong
Writer Glen Morgan, James Wong, Jeffrey Reddick
Composer Shirley Walker
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2000
World premiere 16 March 2000
Release date
15 June 2000 Russia 16+
29 June 2000 Argentina
21 July 2000 Aruba
13 April 2000 Australia
26 October 2000 Austria
12 July 2000 Belgium
14 July 2000 Brazil
17 March 2000 Canada
29 June 2000 Chile
26 October 2000 Czechia
30 June 2000 Denmark
20 October 2000 Estonia
12 May 2000 Finland
12 July 2000 France
9 June 2000 Georgia
21 September 2000 Germany
19 May 2000 Great Britain
16 June 2000 Greece
15 June 2000 Hong Kong
19 October 2000 Hungary
19 April 2000 Iceland
22 September 2000 India
2 September 2000 Indonesia
11 August 2000 Ireland
14 December 2000 Israel
25 August 2000 Italy
20 January 2001 Japan
15 June 2000 Kazakhstan
6 December 2000 Kuwait
4 May 2000 Malaysia
29 June 2000 Mexico
6 April 2011 Netherlands
28 September 2000 New Zealand
26 May 2000 Norway
23 June 2000 Panama
30 August 2000 Peru
28 June 2000 Philippines PG
20 October 2000 Poland
18 May 2000 Singapore
16 November 2000 Slovenia
10 June 2000 South Korea
26 May 2000 Spain
28 April 2000 Sweden
21 September 2000 Switzerland
25 May 2000 Thailand
25 August 2000 Turkey
29 June 2000 UAE
17 March 2000 USA
15 June 2000 Ukraine
21 April 2000 Uruguay
5 July 2000 Venezuela
MPAA R
Budget $23,000,000
Worldwide Gross $112,880,294
Production New Line Cinema, Zide-Perry Productions, British Columbia Film Commission
Also known as
Final Destination, Destino final, Nezvratný osud, Пункт назначения, 7 Must Die: Cheating Death, 7 ต้องตาย โกงความตาย, Ajal rejasi, Brez povratka, Ceļa gals, Destinatie finala, Destination finale, Destination ultime, Destino final 2, Fainaru desutinêshon, Final Destination - viimeinen määränpää, Final Destination -Viimeinen määränpää, Flight 180, Galutinis tikslas, Lõpp-punkt, Lưỡi Hái Tử Thần, O Último Destino, Oszukać przeznaczenie, Premonição, Put bez povratka, Son Durak, Təyinat nöqtəsi, Ultimate Destination, Végső állomás, Vlepo to thanato sou, Βλέπω το θάνατό σου, Последен изход, Последња екскурзија, Пункт призначення, 데스티네이션, ファイナル・デスティネーション, 死神來了, 死神来了, 终点, 絕命終結站, ファイナルデスティネーション

Film rating

7.4
Rate 69 votes
6.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1209 In the Sci-Fi genre  155 In the Horror genre  65 In the Thriller genre  214 In films of USA  742 In films of 2000  15

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Final Destination - Trailer
Final Destination Trailer
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