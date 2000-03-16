ProductionNew Line Cinema, Zide-Perry Productions, British Columbia Film Commission
Also known as
Final Destination, Destino final, Nezvratný osud, Пункт назначения, 7 Must Die: Cheating Death, 7 ต้องตาย โกงความตาย, Ajal rejasi, Brez povratka, Ceļa gals, Destinatie finala, Destination finale, Destination ultime, Destino final 2, Fainaru desutinêshon, Final Destination - viimeinen määränpää, Final Destination -Viimeinen määränpää, Flight 180, Galutinis tikslas, Lõpp-punkt, Lưỡi Hái Tử Thần, O Último Destino, Oszukać przeznaczenie, Premonição, Put bez povratka, Son Durak, Təyinat nöqtəsi, Ultimate Destination, Végső állomás, Vlepo to thanato sou, Βλέπω το θάνατό σου, Последен изход, Последња екскурзија, Пункт призначення, 데스티네이션, ファイナル・デスティネーション, 死神來了, 死神来了, 终点, 絕命終結站, ファイナルデスティネーション