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Poster of The Ring Two
6.5
Kinoafisha Films The Ring Two
6.5

The Ring Two

, 2005
The Ring Two
USA / Horror, Thriller, Mystery, Drama / 18+
Poster of The Ring Two
6.5

Cast

Naomi Watts
Naomi Watts
Rachel
Simon Baker
Simon Baker
Max Rourke
David Dorfman
Aidan
Ryan Merriman
Jake
Gary Cole
Gary Cole
Martin Savide
Martin Henderson
Martin Henderson
Mary Joy
Elizabeth Perkins
Elizabeth Perkins
Dr. Emma Temple
Mary Elizabeth Winstead
Mary Elizabeth Winstead
Emily VanCamp
Emily VanCamp
Emily
Sissy Spacek
Sissy Spacek
Evelyn
Kelly Overton
Betsy
Director Hideo Nakata
Writer Ehren Kruger, Kôji Suzuki, Hiroshi Takahashi
Composer Henning Lohner, Martin Tillman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2005
Online premiere 30 October 2024
World premiere 10 March 2005
Release date
7 April 2005 Russia UPI 16+
31 March 2005 Argentina
24 March 2005 Australia
1 April 2005 Austria
7 April 2005 Belarus
30 March 2005 Belgium
25 March 2005 Brazil
13 May 2005 Bulgaria
7 April 2005 Chile
14 April 2005 Croatia
14 April 2005 Czechia
18 March 2005 Denmark
30 March 2005 Egypt
18 March 2005 Estonia
25 March 2005 Finland
30 March 2005 France
7 April 2005 Georgia
31 March 2005 Germany
1 April 2005 Great Britain
18 March 2005 Greece
7 April 2005 Hong Kong
31 March 2005 Hungary
18 March 2005 Iceland
1 April 2005 Ireland
23 March 2005 Israel
8 April 2005 Italy
18 June 2005 Japan
7 April 2005 Kazakhstan
29 March 2005 Kuwait
18 March 2005 Lithuania
18 March 2005 Mexico
17 March 2005 Netherlands
18 March 2005 Norway
1 April 2005 Panama
24 March 2005 Peru
13 April 2005 Philippines
1 April 2005 Poland
17 March 2005 Portugal
6 June 2005 Romania
7 April 2005 Singapore
3 June 2005 South Korea
1 April 2005 Spain
18 March 2005 Sweden
30 March 2005 Switzerland
1 April 2005 Taiwan
17 March 2005 Thailand
18 March 2005 Turkey
30 March 2005 UAE
18 March 2005 USA
7 April 2005 Ukraine
3 June 2005 Uruguay
MPAA PG-13
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $163,995,949
Production Dreamworks Pictures, Parkes/MacDonald Image Nation
Also known as
The Ring Two, The Ring 2, La llamada 2, Ring 2, Samara, A kör 2., Aplis 2, Avertizarea Doi, El aro 2, Halka 2, Krog 2, Krug 2, Krug Dva, Kruh 2, Le Cercle : The Ring 2, Le cercle 2, O Chamado 2, Qo'ng'iroq 2, Samara: Ring 2, Samara: The Ring Two, Sima kindynou 2, Skambutis 2, Telefonihelin 2, The Ring 2 - Das Grauen kehrt zurück, The Ring 2 - O Aviso, The Ring 2 (La señal 2), Vòng Tròn Định Mệnh 2, Za ringu 2, Σήμα κινδύνου 2, Дзвінок 2, Звонок 2, Круг 2, Предизвестена смърт 2, ザ・リング2, 刹灵, 剎靈, 午夜凶铃2(美版), 美版午夜凶铃2, Le Cercle deux, Rrethi 2, The Ring - O Aviso 2, ザ・リング２, 鬼迷刹玛莉, צלצול 2, 링 2, Le Cercle - The Ring 2, Xalqa 2

Film rating

6.5
Rate 30 votes
5.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2705 In the Horror genre  242 In the Thriller genre  544 In the Mystery genre  66 In the Drama genre  1094 In films of USA  1645 In films of 2005  40
Updated 5 September 2023
Listen to the
soundtrack The Ring Two

Quotes

Evil Samara Mommy!
Rachel Keller I'm not your fucking mommy!
[Rachel pushes the lid of the well shut, trapping Samara]
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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