Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Ring
Poster of The Ring
Poster of The Ring
Рейтинги
7.0 IMDb Rating: 7.1
Rate
3 posters
Kinoafisha Films The Ring

The Ring

The Ring 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A journalist must investigate a mysterious videotape which seems to cause the death of anyone in a week of viewing it.
Country USA / Japan
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2002
Online premiere 30 October 2024
World premiere 2 October 2002
Release date
27 February 2003 Russia 16+
30 January 2003 Argentina
14 November 2002 Australia
14 February 2003 Austria
5 February 2003 Belgium
31 January 2003 Brazil
18 October 2002 Canada
9 January 2003 Chile
27 February 2003 Czechia
7 February 2003 Denmark
2 April 2003 Egypt
7 February 2003 Estonia
7 March 2003 Finland
5 February 2003 France
13 February 2003 Germany
21 February 2003 Great Britain
7 February 2003 Greece
14 November 2002 Hong Kong
6 March 2003 Hungary
21 February 2003 Iceland
7 February 2003 India
21 February 2003 Ireland
27 February 2003 Israel
21 February 2003 Italy
2 November 2002 Japan
27 February 2003 Kazakhstan
1 April 2003 Kuwait
7 March 2003 Lithuania
6 December 2002 Mexico
20 February 2003 Netherlands
6 March 2003 New Zealand
21 February 2003 Norway
13 March 2003 Peru
15 January 2003 Philippines
15 November 2002 Poland
21 February 2003 Portugal
7 February 2003 Romania
4 March 2003 Serbia
15 February 2003 South Africa
10 January 2003 South Korea
10 January 2003 Spain
21 February 2003 Sweden
21 February 2003 Switzerland
6 December 2002 Taiwan, Province of China
28 February 2003 Turkey
18 October 2002 USA
27 February 2003 Ukraine
10 January 2003 Uruguay
MPAA PG-13
Budget $48,000,000
Worldwide Gross $249,348,933
Production Dreamworks Pictures, Parkes/MacDonald Image Nation, BenderSpink
Also known as
The Ring, Ring, El aro, Kruh, Звонок, A kör, Aplis, Avertizarea, Halka, Krog, Krug, La llamada, Le cercle, Le Cercle : The Ring, O Chamado, Qo'ng'iroq, Seven Days, Sima kindynou, Skambutis, Static, Telefonihelin, The Ring - Das Grauen schläft nie, The Ring - O Aviso, The Ring (La señal), Vòng Tròn Định Mệnh, Za ringu, Σήμα κινδύνου, Дзвінок, Круг, Предизвестена смърт, ザ・リング, 七夜冤靈, 七夜怪談西洋篇, 午夜凶铃(美版), 美版午夜凶铃
Director
Gore Verbinski
Gore Verbinski
Cast
Naomi Watts
Naomi Watts
Martin Henderson
Martin Henderson
Adam Brody
Adam Brody
Jane Alexander
Lindsey Frost
Cast and Crew
Similar films for The Ring
The Ring Two 6.5
The Ring Two (2005)
Rings 5.6
Rings (2017)
Ring 7.3
Ring (1997)
Annabelle: Creation 7.0
Annabelle: Creation (2017)
The Conjuring 2 7.6
The Conjuring 2 (2016)
Lights Out 7.0
Lights Out (2016)
Mama 6.9
Mama (2013)
The Conjuring 7.9
The Conjuring (2013)
The Cabin in the Woods 7.4
The Cabin in the Woods (2012)
Sinister 7.2
Sinister (2012)
The Woman in Black 6.9
The Woman in Black (2012)
Insidious 7.5
Insidious (2011)

Film rating

7.0
Rate 13 votes
7.1 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Jesidery Nero 23 August 2025, 11:21
Непонятно откуда у такого отличнейшего фильма такой рейтинг. Глупым людям труден для восприятия, видимо. Замарали голову российскими
Svetka 2 April 2015, 12:51
Люди! Подскажите Где можно Японский Звонок1 и 2 скачать?✊
Reviews Write review
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Here
Here
2024, USA, Drama
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more