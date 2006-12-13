Menu
Arthur and the Invisibles / Arthur et les minimoys

Arthur and the Invisibles / Arthur et les minimoys

Arthur and the Invisibles / Arthur et les minimoys 18+
Arthur and the Invisibles / Arthur et les minimoys - trailer
Arthur and the Invisibles / Arthur et les minimoys  trailer
Country USA / France
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2006
Online premiere 2 February 2007
World premiere 13 December 2006
Release date
22 March 2007 Russia Централ Партнершип 6+
26 January 2007 Austria
22 March 2007 Belarus
13 December 2006 Belgium
23 March 2007 Brazil L
3 September 2007 Denmark
9 October 2009 France
25 January 2007 Germany
2 February 2007 Great Britain
21 December 2006 Greece
28 December 2006 Hungary
2 February 2007 Italy
22 March 2007 Kazakhstan
31 January 2007 Netherlands
22 March 2007 Slovakia 7
2 February 2007 Sweden
12 January 2007 USA
22 March 2007 Ukraine
MPAA PG
Budget $86,000,000
Worldwide Gross $108,605,609
Production EuropaCorp, Avalanche Productions, Metro Voices
Also known as
Arthur et les Minimoys, Arthur and the Invisibles, Arthur y los Minimoys, Arthur a Minimojové, Arthur a Minimojovia, Arthur and the Minimoys, Arthur e il popolo dei Minimei, Arthur e os Minimoys, Arthur en de Minimoys, Arthur és a villangók, Arthur ja Minimoit, Arthur och Minimojerna, Arthur og Minimoyene, Arthur og minimoyserne, Arthur si Minimoys, Arthur u zemlji Minimoya, Arthur und die Minimoys, Arthur Và Những Người Bạn Vô Hình, Arthur Ve Görünmezler, Arthur ve'ha'Minimonim, Arthur: Minimoylar, Artur e os Minimeus, Artur i Minimki, Artur i Minimoji, Artur ja minimoid, Arturas ir Minimukai, Arturs un mazmurkšķīši, L'Arthur i els Minimoys, O Arthur kai oi Minimoy, Ο Άρθουρ και οι Μινιμόι, Артур и минимоите, Артур и минипуты, Артур і мініпути, アーサーとミニモイの不思議な国, 亞瑟的奇幻王國：毫髮人的冒險
Director
Luc Besson
Luc Besson
Cast
Madonna
Madonna
Snoop Dogg
Snoop Dogg
David Bowie
David Bowie
Robert De Niro
Robert De Niro
Emilio Estevez
Emilio Estevez
Cast and Crew
Cartoon rating

6.9
Rate 39 votes
6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1999 In the Animation genre  267 In the Fairy Tale genre  66 In the Family genre  199 In films of USA  1226 In films of France  139
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Cartoon reviews
Lenna-2 2 April 2015, 12:51
Вчера ходили с сыном Алексеем. Лично мне понравились только моменты с художественными персонажами . Как только началась анимация, какая-то… Read more…
Melkaya 2 April 2015, 12:51
Мне понравилось. Ходила с парнем и подругой!
1 милая и добрая сказка Люка Бессона.
Прикольно. А особенно хозяин бара в исполнении Тимати - !
С… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Arthur and the Invisibles / Arthur et les minimoys - trailer
Arthur and the Invisibles / Arthur et les minimoys Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Arthur and the Invisibles / Arthur et les minimoys
Stills
