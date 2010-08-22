Menu
Kinoafisha Films Arthur 3: The War of the Two Worlds

Arthur 3: The War of the Two Worlds

Arthur et la guerre des deux mondes 18+
Synopsis

With Maltazard now 7 feet tall and Arthur still 2 inches small, our hero must find a way to grow back to his normal size ans stop the Evil M once and for all, with the help of Selenia and Betameche.
Country France
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2010
Online premiere 23 June 2011
World premiere 22 August 2010
Release date
18 November 2010 Russia Централ Партнершип 0+
16 February 2011 Australia G
18 November 2010 Belarus
22 August 2010 Belgium 9
7 January 2011 Brazil L
14 April 2011 Denmark
13 October 2010 France
13 April 2011 Germany
4 November 2010 Greece
23 December 2010 Hungary
23 December 2012 Italy
18 November 2010 Kazakhstan
27 January 2011 Netherlands
15 December 2011 Slovakia
20 April 2011 Sweden
22 August 2010 USA
18 November 2010 Ukraine
MPAA PG
Budget €65,000,000
Worldwide Gross $33,885,979
Production EuropaCorp, Avalanche Productions, Apipoulaï
Also known as
Arthur 3: la guerre des deux mondes, Arthur 3: The War of the Two Worlds, Arthur 3: De to verdener, Arthur y la guerra de los dos mundos, Arthur 3 : La Guerre des deux mondes, Arthur 3 och de två världarna, Arthur 3: A világok harca, Arthur 3: Cuộc Chiến Của Hai Thế Giới, Arthur 3: De strijd tussen de twee werelden, Arthur 3: İki Dünyanın Savaşı, Arthur 3: La guerra dels mons, Arthur 3: O polemos ton dyo kosmon, Arthur 3: Rat dvaju svjetova, Arthur 3: Razboiul celor doua lumi, Arthur 3: Sõda kahe maailma vahel, Arthur and the Two Worlds War, Arthur and the War of Two Worlds, Arthur e la guerra dei due mondi, Arthur ja kaksi maailmaa, Arthur och de två världarna, Arthur und die Minimoys 3 - Die große Entscheidung, Arthur y la guerra de los mundos, Arthur: A Guerra dos Dois Mundos, Artur 3: A Guerra dos Dois Mundos, Artur 3: milhemet shnei ha'olamot, Artur 3: Rat dva sveta, Artur i Minimki 3: Dwa światy, Arturas 3: karas tarp dvieju pasauliu, Lord of Two Rings, Άρθουρ 3: Ο πόλεμος των δύο κόσμων, Артур и война двух миров, Артур і війна двох світів, アーサーとふたつの世界の決戦
Director
Luc Besson
Luc Besson
Cast
Rafael Baskul-Gote
Kuper Deniels
Mia Farrow
Mia Farrow
Freddie Highmore
Freddie Highmore
Robert Stanton
Robert Stanton
Cast and Crew
Cartoon rating

6.5
Rate 47 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2617 In the Fairy Tale genre  78 In the Animation genre  315 In films of France  186
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Cartoon reviews
Слон 2 April 2015, 12:51
Офигительно классный мультик (или фильм, не важно).
Давно я, взрослый человек, так не наслаждался анимационным детским кино.
Реально зацепили все… Read more…
малышка_кэт 2 April 2015, 12:51
А мне очень понравилось!!! Мы ходили вдвоем с дочкой и от души посмеялись! Не надо искать в нем глубокого смысла, надо просто расслабиться и… Read more…
Stills
