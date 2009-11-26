Menu
Kinoafisha Films Arthur and the Revenge of Maltazard

Arthur and the Revenge of Maltazard

Arthur et la vengeance de Maltazard / Arthur and the Revenge of Maltazard 18+
Synopsis

Arthur answers a distress call from Princess Selenia, who is menaced by the nefarious Maltazard.
Country France
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2009
Online premiere 29 April 2010
World premiere 26 November 2009
Release date
3 December 2009 Russia Централ Партнершип 0+
11 February 2011 Australia
3 December 2009 Belarus
2 December 2009 Belgium
8 January 2010 Brazil L
9 March 2010 Denmark
2 December 2009 France
26 November 2009 Germany
24 December 2010 Great Britain
3 December 2009 Greece
3 December 2009 Hungary
24 December 2010 Ireland PG
3 December 2009 Israel
30 December 2009 Italy
3 December 2009 Kazakhstan
4 December 2009 Norway
4 December 2009 Sweden
2 December 2009 USA
3 December 2009 Ukraine
MPAA PG
Budget €65,000,000
Worldwide Gross $52,377,611
Production EuropaCorp, TF1 Films Production, Apipoulaï
Also known as
Arthur et la vengeance de Maltazard, Arthur and the Revenge of Maltazard, Arthur 2, Arthur and the Great Adventure, Arthur y la venganza de Maltazard, Arthur 2 y el regreso de los Minimoys, Arthur 2: Maltazar'ın İntikamı, Arthur a Maltazardova pomsta, Arthur and the Revenge of Maltzard, Arthur e a Vingança de Maltazard, Arthur e la vendetta di Maltazard, Arthur en de wraak van Malthazard, Arthur i osveta Maltazarda, Arthur ja Maltazard, Arthur ja Maltazardi kättemaks, Arthur och Maltazard, Arthur og Maltazards hevn, Arthur og Maltazars hævn, Arthur si razbunarea lui Maltazard, Arthur und die Minimoys - Die Rückkehr des Bösen M, Arthur Và Sự Báo Thù Của Maltazard, Arthur y el regreso de los Minimoys, Arthur: Maltazár bosszúja, Artur e a Vingança de Maltazard, Artur i Maltazarova osveta, Artur i zemsta Maltazara, Arturas ir Maltazaro kerstas, O Arthur kai i ekdikisi tou Maltazard, Ο Άρθουρ και η εκδίκηση του Μαλταζάρ, Артур и месть Урдалака, Артур и минимоите 2, Артур та помста Вурдалака, アーサーと魔王マルタザールの逆襲
Director
Cast
Penni Belfor
Mettyu Gonder
Similar films for Arthur and the Revenge of Maltazard
Arthur 3: The War of the Two Worlds 6.5
Arthur 3: The War of the Two Worlds (2010)
Pixies 4.1
Pixies (2015)
Epic 6.5
Epic (2013)
Arthur and the Invisibles / Arthur et les minimoys 6.9
Arthur and the Invisibles / Arthur et les minimoys (2006)
Justin and the Knights of Valour 6.4
Justin and the Knights of Valour (2013)
Norm of the North: King Sized Adventure 3.3
Norm of the North: King Sized Adventure (2019)
Why I Did (Not) Eat My Father 5.3
Why I Did (Not) Eat My Father (2015)
Postman Pat: The Movie 5.2
Postman Pat: The Movie (2014)
Ducoboo 2: Crazy Vacation 4.6
Ducoboo 2: Crazy Vacation (2012)
A Monster in Paris 7.0
A Monster in Paris (2011)
The Smurfs 6.4
The Smurfs (2011)
L'Élève Ducobu 5.0
L'Élève Ducobu (2011)
Animated Films for Boys Animated Films for Boys

6.5
Rate 59 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2607 In the Fairy Tale genre  76 In the Family genre  253 In the Animation genre  313 In films of France  184
Arthur and the Revenge of Maltazard - trailer 3
Arthur and the Revenge of Maltazard Trailer 3
