Poster of Mars Attacks!
Poster of Mars Attacks!
6.4 IMDb Rating: 6.4
2 posters
Kinoafisha Films Mars Attacks!

Mars Attacks!

Mars Attacks! 18+
Country USA
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 1996
World premiere 12 December 1996
Release date
12 December 1996 Russia 12+
24 December 1996 Australia
12 December 1996 Brazil
13 December 1996 Canada
13 March 1997 Czechia U
7 March 1997 Denmark
26 February 1997 France
26 February 1997 Germany
28 February 1997 Great Britain
28 February 1997 Ireland 12
7 March 1997 Italy
12 December 1996 Kazakhstan
7 March 1997 Portugal
5 April 1997 South Korea 15
26 February 1997 Spain
7 March 1997 Sweden
12 December 1996 USA
12 December 1996 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $70,000,000
Worldwide Gross $101,381,197
Production Warner Bros., Tim Burton Productions
Also known as
Mars Attacks!, ¡Marcianos al ataque!, Marte Ataca!, Atacul Martienilor, Atacul martienilor!, Çılgın Marslılar, Ha-Plisha M'Ma'adim, Mars Attacks, Mars attaque!, Mars hyökkää!, Mars napada, Mars napada!, Mars útočí!, Marsas atakuoja, Marsjanie atakują!, Marss ründab!, Mazu Atakku!, Támad a Mars!, Οι Αρειανοί επιτίθενται, Марс атакует!, Марс атакує!, Марс напада, Марсиански атаки!, मार्स अटैक्स!, マーズ・アタック！, 星戰毀滅者
Director
Tim Burton
Tim Burton
Cast
Jack Nicholson
Jack Nicholson
Glenn Close
Glenn Close
Annette Bening
Annette Bening
Pierce Brosnan
Pierce Brosnan
Danny DeVito
Danny DeVito
Cast and Crew
Alien Comedies Alien Comedies

6.4
6.4 IMDb
