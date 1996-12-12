Mars Attacks!
Mars Attacks!
18+
Country
USA
Runtime
1 hour 46 minutes
Production year
1996
World premiere
12 December 1996
Release date
|12 December 1996
|Russia
|
|12+
|24 December 1996
|Australia
|
|
|12 December 1996
|Brazil
|
|
|13 December 1996
|Canada
|
|
|13 March 1997
|Czechia
|
|U
|7 March 1997
|Denmark
|
|
|26 February 1997
|France
|
|
|26 February 1997
|Germany
|
|
|28 February 1997
|Great Britain
|
|
|28 February 1997
|Ireland
|
|12
|7 March 1997
|Italy
|
|
|12 December 1996
|Kazakhstan
|
|
|7 March 1997
|Portugal
|
|
|5 April 1997
|South Korea
|
|15
|26 February 1997
|Spain
|
|
|7 March 1997
|Sweden
|
|
|12 December 1996
|USA
|
|
|12 December 1996
|Ukraine
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$70,000,000
Worldwide Gross
$101,381,197
Production
Warner Bros., Tim Burton Productions
Also known as
Mars Attacks!, ¡Marcianos al ataque!, Marte Ataca!, Atacul Martienilor, Atacul martienilor!, Çılgın Marslılar, Ha-Plisha M'Ma'adim, Mars Attacks, Mars attaque!, Mars hyökkää!, Mars napada, Mars napada!, Mars útočí!, Marsas atakuoja, Marsjanie atakują!, Marss ründab!, Mazu Atakku!, Támad a Mars!, Οι Αρειανοί επιτίθενται, Марс атакует!, Марс атакує!, Марс напада, Марсиански атаки!, मार्स अटैक्स!, マーズ・アタック！, 星戰毀滅者