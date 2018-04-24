Хан Соло, Дэдпул и Мстители: что посмотреть в мае 2018

Май – это не только предчувствие лета, парящее в воздухе, но и десятки новых фильмов, которые нужно увидеть. Киноафиша собрала список самых интересных фильмов, выходящих в прокат в мае этого года.

Май – это не только предчувствие лета, парящее в воздухе, но и десятки новых фильмов, которые нужно увидеть. Киноафиша собрала список самых интересных картин, выходящих в прокат в мае этого года.

1. Мстители: Война бесконечности

режиссер Энтони и Джо Руссо, дата выхода – 3 мая

Однозначно самый ожидаемый фильм следующего месяца и один из самых желанных фильмов этого года – новая часть «Мстителей» – «Война бесконечности». Объяснять ничего не требуется: десятки голливудских звезд в главных ролях встретятся, чтобы побороться за нашу планету. И все это создано самой популярной и плодовитой киностудией мира – «Марвел». Не сомневаемся в грандиозном успехе свежего фильма киновселенной.

2. Собибор

режиссер Константин Хабенский, дата выхода 3 мая

Поддержать отечественного производителя в прокате так же можно уже с 3 мая, когда на экраны выйдет историческая драма «Собибор». Хороший знак: исполнитель главной роли – Константин Хабенский. Этот фильм так же стал полнометражным режиссерским дебютом актера. Картина повествует историю восстания в нацистском лагере смерти «Собибор» в 1943 году. Особенный интерес вызывают реальные факты, положенные в основу этого фильма.

3. Остров собак

режиссер Уэс Андерсон, дата выхода – 3 мая

Мастер изящных трагикомедий Уэс Андерсон снял новый мультфильм «Остров собак» – трогательну историю о спасении любимого питомца, отправленного властями на мусорный остров. Анимационный фильм уехал с Берлинского кинофестиваля этого года с премией за лучшую режиссерскую работу.

4. Красавица для чудовища

режиссер Хайфа Аль-Мансор, дата выхода – 10 мая

Любителям байопиков рекомендуем обратить внимание на историю создания романа «Франкенштейн», взятую за основу фильма «Красавица для чудовища». В роли писательницы Мэри Шелли не по годам талантливая актриса Эль Фаннинг, ее супруга – известного поэта Перси Шелли – воплотил на экране Дуглас Бут.

5. Такси-5

режиссер Франк Гастамбид, дата выхода – 10 мая

Через 11 лет после выхода четвертой части на экраны выходит «Такси-5». По сюжету – главному герою досталось знаменитое такси дяди, на нем ему придется разобраться с бандой итальянцев. Люк Бессон числится среди продюсеров нового фильма.

6. Анон

режиссер Эндрю Никкол, дата выхода – 10 мая

Режиссер фильма «Время» с Амандой Сейфрид вновь возвращается к жанру фантастики и зовет ту же актрису на главную роль. «Анон» – история о тоталитарном мире будущего, в котором, как неудивительно, есть место и для преступности.

7. Конченая

режиссер Войн Стайн, дата выхода – 17 мая

Слоган фильма «Конченая» должен был бы звучать как: «Больше Марго Робби!». Именно эта голливудская красотка сыграла в ленте Война Стойна настолько сложного персонажа, что кажется, что это несколько героев, сопровождающих зрителя в мир английского криминала.

8. Дэдпул-2

режиссер Дэвид Литч, дата выхода – 17 мая

Комментарии излишни, в нашем списке еще один из самых желанных фильмов 2018 года – вторая часть нашумевшего «Дэдпула». Первый фильм порадовал обилием юмора и получил высокие оценки критики. Новые приключения обещают быть не менее интересными.

9. Чудеса

режиссер Аличе Рорвахер, дата выхода – 31 мая

Поклонники авторского кино наконец-то получили возможность познакомиться с драмой Аличе Рорвахер «Чудеса», получившей гран-при жюри Каннского кинофестиваля аж в 2014 году. По сюжету – отец семьи старается уберечь своих дочерей от соблазнов современного мира, в то время как в их глубинку приезжает телезвезда со своим шоу «Страна чудес».

10. Хан Соло: Звездные войны, истории

режиссер Рон Ховард, дата выхода – 24 мая

Оскароносный режиссер «Игр разума» Рон Ховард снял спин-офф знаменитой саги «Звездные войны». Фильм расскажет историю Хана Соло и его напарника Чубакки. В главных ролях: Олден Эренрайк, Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон, Дональд Гловер и другие.

11. Красный воробей

режиссер Френсис Лоуренс, дата выхода – 31 мая

В последний день мая стоит обратить внимание на триллер «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Особенно интересным фильм может оказаться именно для зрителей нашей страны, ведь его сюжет сосредоточен на русской шпионке, прошедшей жесткое обучение в секретной службе «Школе воробьев».

12. Черновик

режиссер Сергей Мокрицкий, дата выхода – 31 мая

Режиссер фильма «Битва за Севастополь» собрал звездный каст для своей новой фэнтези-ленты «Черновик». Среди них: Евгений Цыганов, Юлия Пересильд, Северия Янушаускайте, Андрей Мерзликин, Ирина Хамакада и другие. Фантастическая история о загадочной профессии таможенника между параллельными мирами может оказаться интересной. Фильм Мокрицкого – экранизация романа автора «Ночного дозора» Сергея Лукьяненко.

13. Псы под прикрытием

режиссер Раджа Гонселл, дата выхода – 31 мая

Еще одни весенние собаки готовы дарить радость всей семье и море позитива. Приключения начинаются, когда хмурый детектив получает нового напарника - говорящего и очень общительного пса. Вместе им предстоит расследовать мошеничество на огромной выставке животных в Лас-Вегасе. Чем все кончится - узнаем 31 мая, посмотрев фильм «Псы под прикрытием».

Какими окажутся премьеры мая 2018 года: какой фильм сможет стать хитом, а какой обернется провалом – узнаем уже очень скоро.