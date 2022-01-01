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Что посмотреть в сентябре в кино?

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого сентября!

Шан-Чи и легенда десяти колец
Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия 2021, США
8.0
Дюна
Дюна
фантастика, боевик, приключения 2021, США
7.0
Веном 2
Веном 2
фантастика, боевик 2021, США
8.0
После. Глава 3
После. Глава 3
драма 2021, США
6.0
Петровы в гриппе
Петровы в гриппе
драма 2021, Россия / Франция / Швейцария
6.0
Дом на другой стороне
Дом на другой стороне
ужасы, триллер 2021, США
5.0
Клаустрофобы 2: Лига выживших
Клаустрофобы 2: Лига выживших
ужасы, триллер 2021, США
8.0
Титан
Титан
драма, триллер 2021, Франция / Бельгия
5.0
Крик. Кровавое посвящение
Крик. Кровавое посвящение
криминал, ужасы, мистика 2020, США
6.0
Соври мне правду
Соври мне правду
триллер, драма 2021, Россия
5.0
Небесная команда
Небесная команда
драма, спорт 2020, Россия / Беларусь
5.0
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