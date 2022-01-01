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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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Что посмотреть в сентябре в кино?
Что посмотреть в сентябре в кино?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого сентября!
Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия
2021, США
8.0
Дюна
фантастика, боевик, приключения
2021, США
7.0
Веном 2
фантастика, боевик
2021, США
8.0
После. Глава 3
драма
2021, США
6.0
Петровы в гриппе
драма
2021, Россия / Франция / Швейцария
6.0
Дом на другой стороне
ужасы, триллер
2021, США
5.0
Клаустрофобы 2: Лига выживших
ужасы, триллер
2021, США
8.0
Титан
драма, триллер
2021, Франция / Бельгия
5.0
Крик. Кровавое посвящение
криминал, ужасы, мистика
2020, США
6.0
Соври мне правду
триллер, драма
2021, Россия
5.0
Небесная команда
драма, спорт
2020, Россия / Беларусь
5.0
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