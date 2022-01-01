Любителям попереживать за главных героев и их личную жизнь в 2018 году будет, чем заняться: в кинотеатрах появится, наверное, рекордное количество мелодрам, причем самых разных как по тональности, так и по сюжету. Среди самых ожидаемых мелодрам года – и финал скандальной трилогии «Пятьдесят оттенков», и романтика с пришельцами в «Как разговаривать с девушками на вечеринках», и поющие влюбленные в продолжении мюзикла «Маmma Mia», и «любовь на льду» в увлекательнейшей отечественной спортивной мелодраме «Лед». «Киноафиша» рекомендует лучшие мелодрамы, премьера которых в кинотеатрах состоится в 2018 году.

Погружение

2018 год для поклонников «взрослых» мелодрам начнется с особого подарка – в январе в прокат наконец-то выходит долгожданная картина «Погружение», триллер с элементами мелодрамы, главные роли в котором сыграли такие звезды, как Джеймс МакЭвой и Алисия Викандер. «Погружение» - это одновременно и приключенческий триллер, и история любви двух героев, разделенных тысячами миль и смотрящих в лицо смерти: разведчик Джеймс томится в плену у сомалийских боевиков, а ученый Даниэль исследует в батискафе опаснейшие глубины океана. Воспоминания о совместном счастье, обретенном в качестве рождественского чуда, одинаково утешают обоих героев.

Пятьдесят оттенков свободы

Заключительная часть скандальной мелодрамы вновь покажет зрителям изнанку любовной истории Анастейши и Кристиана. Новобрачные надеются оставить мрачное прошлое позади, однако очень скоро Анастейша выясняет, что новые угрозы могут разрушить едва обретенное счастье еще до того, как влюбленные насладятся едва заключенным брачным союзом.

Лед

Одна из самых ожидаемых отечественных картин 2018 года, спортивная драма «Лед» порадует зрителей не столько мелодраматическими поворотами сюжета или звездным кастом, сколько настоящим накалом страстей – ведь именно в профессиональном спорте, спорте высоких достижений, эмоций много как нигде. «Лед» расскажет о юной Наде, фигуристке из Иркутска, которая получает травму, угрожающую блистательной карьере. Однако на помощь девушке приходит неожиданный знакомец – хоккеист Саша, который вынужден работать сиделкой для бывшей чемпионки, и поначалу они едва терпят друг друга, не подозревая, что это противостояние постепенно перерастёт в историю большой любви.

Как разговаривать с девушками на вечеринках

Очень интересная картина от режиссера Джона Кэмерона Митчелла объединяет сразу несколько жанров: «Как разговаривать с девушками на вечеринках» - комедийная история с элементами фантастики и мелодрамы, разворачивающаяся в семидесятых годах на фоне становления панк-музыки. В центре сюжета – троица друзей-панков, которые попадают на вечеринку, изобилующую обаятельными девушками, а затем понимают, что их новые обворожительные знакомые на самом деле – пришельцы.

Довлатов

Отечественная драма «Довлатов» изобилует звездными представителями российского кино: снимал фильм замечательный режиссер Алексей Герман-младший, а главные роли сыграли Елена Лядова, Данила Козловский и Светлана Ходченкова. Картина построена на очень мелодраматической истории и рассказывает о нескольких днях жизни знаменитого писателя, Сергея Довлатова, и его окружения – будущей жены Елены, дочери, друга и поэта Иосифа Бродского. Действие разворачивается в Ленинграде в начале ноября 1971 года и воссоздает практически волшебную, несмотря на все минусы Советского Союза, атмосферу той эпохи.

Мотылек

Пожалуй, одной из самых интересных новинок в категории молодежных мелодрам в 2018 году станет «Мотылек», главную роль в котором играет актриса и певица Белла Торн, а компанию ей составляет сын легендарного Арнольда Шварценеггера – Патрик. Главная героиня «Мотылька», 17-летняя Кэти – на первый взгляд обычный подросток, она любит музыку, сочиняет песни под гитару и мечтает о большой любви. Вот только жизнь Кэти омрачена болезнью: ее кожа не выносит дневного света, и девушка вынуждена жить в темноте. Однако однажды она встречает ту самую «большую любовь», о которой мечтала – обаятельного Чарли, и теперь ради него безумно влюбленная Кэти готова на все – даже отдать свою жизнь.

Звезда родилась

В 2018 году Брэдли Купер официально пополнит список актеров, пробующих свои силы в режиссуре: Брэдли сыграл одну из главных ролей и снял фильм «Звезда родилась», ремейк одноименной мелодрамы с элементами мюзикла, которую в Голливуде переснимали неоднократно. В одной из версий классической истории о голливудской старлетке, которая постепенно восходит на звездный Олимп при помощи стареющего музыканта-алкоголика, снялась в свое время Барбра Стрейзанд, а в ремейке Брэдли Купера эту роль сыграет знаменитая певица Леди Гага.

Форма воды

Нашумевшая «Форма воды» Гильермо дель Торо – это, пожалуй, один из самых необычных фильмов 2018 года в принципе. Балансируя на стыке таких непохожих друг на друга жанров, как фэнтези, хоррор и мелодрама, «Форма воды» рассказывает историю любви двух абсолютно разных героев, одинокой уборщицы в правительственной лаборатории и… ихтиандра, «продукта» секретного эксперимента. Фильм уже завоевал главный приз Венецианского кинофестиваля, заработал высочайшие отзывы критиков и стал одним из главных фаворитов «Оскара» 2018.

Алита: Боевой ангел

Один из самых интересных проектов Голливуда, «Алита: Боевой ангел» - одновременно и проект достаточно рискованный: как и провалившийся в 2017 году «Призрак в доспехах», «Боевой ангел» - это попытка экранизировать популярную японскую мангу, которую предпринимает режиссер Роберт Родригес («Грайндхаус»), наряду с Квентином Тарантино известный достаточно своеобразным подходом к своим фильмам. Актерский состав у «Алиты» подобрался очень интересный – и соответствующий, как нам кажется, самому духу истории: в фантастическом боевике о девушке-киборге, ищущей утерянные воспоминания о прошлой жизни, снялись Эйса Гонсалес, Дженнифер Коннелли и Мишель Родригес.

Мамма Mia 2

Фото со съемок фильма

У поклонников мюзиклов в 2018 году будет множество поводов навестить кинотеатры, и один из самых весомых таких поводов – продолжение мюзикла «Мamma Mia» по песням легендарной группы ABBA. Фильм станет одновременно и сиквелом, и предысторией оригинальной картины и вернет выдающийся звездный каст в лице Колина Ферта, Мерил Стрип, Аманды Сайфред, Доминика Купера. В числе новичков – звезда «Золушки» Лили Джеймс, которой предстоит сыграть роль героини Мерил Стрип в молодости.