Что бы не говорили критики по поводу состояния отечественного кинематографа, нет сомнений в том, что драматические, эмоциональные и захватывающие фильмы о любви в России научились снимать давным-давно, и очередным доказательством послужит список лучших отечественных мелодрам 2017 года. В нашем рейтинге нашлось место как уже вышедшим фильмам, так и новинкам, премьера которых в российских кинотеатрах пока не состоялась. Отдельный список лучших новых голливудских мелодрам с датами премьеры и трейлерами можно найти здесь .

Выбор редакции: топ 10 лучших российских мелодрам 2017 года

Селфи

Дата премьеры в России: осень 2017

Актеры: Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Юлия Хлынина, Анна Михалкова, Северия Янушаускайте

Балансирующая на грани мелодрамы и триллера, «Селфи» - это история о герое Константина Хабенского, жизнью которого неожиданно завладевает его двойник. Публичный и успешный, остроумный и циничный, тележурналист Богданов в мгновение ока лишается всего, чего добивался много лет – собственной телепередачи, армии фанатов, любимой женщины и друзей. Герой уже практически смиряется с поражением, и единственная, кто хочет вернуть настоящего Богданова – это его дочь, которая заставляет героя поверить в себя.

После тебя

Дата премьеры в России: 16 марта 2017

Актеры: Сергей Безруков, Анастасия Безрукова, Алёна Бабенко, Карина Андоленко, Виталий Егоров, Сергей Газаров, Мария Смольникова, Тамара Акулова, Степан Куликов, Владимир Меньшов, Галина Бокашевская

Романтическая история «После тебя» рассказывает об Алексее Темникове – знаменитом артисте балета, вынужденном попрощаться с любимой карьерой в девяностых из-за травмы. Спустя двадцать лет после ухода из балета Алексей узнает, что травма прогрессирует – и совсем скоро он не сможет не то что танцевать, а даже ходить, что для героя равносильно смерти. Перед тем, как навсегда лишиться способности ходить, Темников решает воплотить в жизнь заветную мечту – поставить задуманный уже давно балет, который станет своеобразным «памятником» артисту.

Трейлер:

О любви

Дата премьеры в России: 23 марта 2017

Актеры: Анна Чиповская, Алексей Чадов, Дмитрий Певцов, Мария Миронова, Александр Лыков, Ольга Павлюкова, Эрнст Романов, Светлана Хомич

Классическая любовная история, картина «О любви» рассказывает о главной героине по имени Нина – типичной романтичной петербурженке, которая рано вышла замуж за профессора китайского языка и, несчастливая в браке, заставляет себя поверить, что супружеская верность и смирение - это и есть любовь. Однако тусклому существованию Нины приходит конец и все меняется, когда в жизни девушки появляется банкир Сергей.

Трейлер:

Гуляй, Вася

Дата премьеры в России: 16 февраля 2017

Актеры: Ефим Петрунин, Любовь Аксенова, Роман Курцын, Софья Райзман, Сергей Аброскин, Борис Дергачев, Вера Панфилова, Светлана Степанковская

Комедийная мелодрама «Гуляй, Вася» объединит в одном кадре нескольких героев, роли которых достались звездам отечественного кинематографа. В центре повествования – неудачливый Митя, вся жизнь которого – цепочка несчастливых совпадений: парень случайно сделал предложение руки и сердца, а отец девушки тут же назначил дату свадьбы. Жениться Митя, в принципе, не против, но есть одно «Но» - герой уже женат, причем его жена Василиса, с которой Митя давно не живет, так просто отпускать незадачливого муженька не собирается. Простейший способ ускорить процесс расторжения брака – предъявить Василисе «невесту», с ролью которой по просьбе Мити справляется малознакомая девушка. Но на этом серия неудач героя не заканчивается – выясняется, что у этой самой «невесты» имеется настоящий жених, местный качок… А тем временем на помощь к Мите уже спешат его бывшие одноклассники - подкаблучник Паша и аферист Гарик, которые собираются «разрулить» проблемы приятеля в личной жизни.

Трейлер:

Любовь с ограничениями

Дата премьеры в России: 9 марта 2017

Актеры: Павел Прилучный, Анна Старшенбаум, Алексей Чадов, Алексей Воробьев, Илья Глинников, Кирилл Плетнёв, Ксения Иванова, Сергей Кутергин, Павел Шевандо, Наталья Бардо

Герой картины «Любовь с ограничениями», обычный парень по имени Миша, решил воспользоваться «лазейкой» для трудоустройства – президентским указом, согласно которому крупных компаниях должно работать 2% людей с ограниченными возможностями. Парень обзавелся фиктивными медицинскими документами и инвалидной коляской – и ему посчастливилось попасть на престижную работу в «Нашгаз». Чтобы поддержать легенду и не «проколоться», Миша решает набраться опыта в клубе людей с ограниченными возможностями – где влюбляется в Марину, с детства прикованную к инвалидной коляске. Марина, разумеется, не знает, что Миша – на самом деле вполне здоровый мужчина, и теперь герою придется делать непростой выбор между карьерой и любовью.

Трейлер:

С пяти до семи

Дата премьеры в России: 26 января 2017

Актеры: Дарья Мельникова, Александр Ильин мл., Дмитрий Муляр, Амаду Мамадаков, Илзе Блауберга, Константин Шелестун, Матин Умаров, Эдгарс Озолиньш, Иева Сеглиня

«С пяти до семи» - это мелодраматическая, по-настоящему красивая, живая и к тому же необычно поставленная история о героях, которым предстоит изменить свою жизнь – и попытаться отказаться от собственного прошлого. Полгода, с пят до семи, главный герой ждал Анну в кафе. Но пришла другая и кафе стало местом их встреч. Попытки освободиться от прежней любви и начать новую жизнь. Все предстоит решить здесь – за столиком в кафе…

Трейлер (возрастное ограничение 16+):

Лавстори

Дата премьеры в России: 2017

Актеры: Александр Петров, Вильма Кутавичюте

Своеобразное «роудмуви» на отечественный лад, «Лавстори» рассказывает историю неудачливого актёра Севы Горелова, который встречает свою первую любовь, Машу Соколову, когда-то юную и чистую девушку, а теперь тридцатилетнюю избалованную содержанку. Сева подрабатывает в такси, и Маша случайно становится его клиенткой. Ехать далеко, в Крым, на родину их с Севой подростковой любви. Там у Маши через несколько дней свадьба, но не с Севой, конечно, а с успешным бизнесменом, её покровителем. 1600 километров приключений, хорошенько сдобренных тщеславием, амбициями, слезами, обидами, флиртом, страстью и большим чувством, которое опять некстати…

Притяжение

Дата премьеры в России: 26 января 2017

Актеры: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Олег Меньшиков, Риналь Мухаметов, Евгений Сангаджиев, Алексей Маслодудов, Евгений Михеев, Никита Кукушкин

Федор Бондарчук, поставивший «Притяжение» в жанре фантастической мелодрамы, сумел установить очередной рекорд в своей карьере – фильм, вышедший в январе 2017 года, заработал в прокате свыше миллиарда рублей. Мелодрама «Притяжение» разворачивается на фоне обычного спального района Москвы, куда падает неопознанный объект, навсегда меняя представление людей о том, кого считать своим, а кого – чужим. Чем обернется это испытание? Концом нашей цивилизации? Или шансом узнать что-то новое о нас самих?

Трейлер:

Лед

Дата премьеры в России: 28 декабря 2017

Актеры: Аглая Тарасова, Диана Енакаева, Мария Аронова, Александр Петров, Милош Бикович, Ян Цапник, Ксения Раппопорт, Ксения Лаврова-Глинка, Павел Майков, Максим Белбородов

Замечательная спортивная мелодрама «Лед» от создателей «Притяжения» расскажет об обычной девочке Наде из далекого Иркутска, которая с детства мечтала стать фигуристкой – однако, будучи в шаге от осуществления мечты всей своей жизни, теперь уже бывшая чемпионка оказывается на больничной койке. Кажется, что всё потеряно, но в жизни Нади появляется новая надежда и новая любовь – хоккеист Саша, вынужденный подрабатывать сиделкой для фигуристки. Поначалу они едва терпят друг друга, не подозревая, что это противостояние постепенно перерастёт в историю большой любви. Любви, которой окажется под силу вернуть Наде её мечту…

Трейлер:

Холодное танго

Дата премьеры в России: 22 июня 2017

Актеры: Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов, Карина Каграманян, Сергей Гармаш, Елисей Никандров, Ася Громова, Моника Санторо, Валерия Ткаченко, Андрюс Бялобжескис, Мария Малиновская

Военно-историческая мелодрама от режиссера и сценариста Павла Чухрая, который до этого уже неоднократно радовал зрителей потрясающе эмоциональными киноисториями («Вор», «Водитель для Веры», «Русская игра»). «Холодное танго» расскажет о возвращении героя в родной дом, о его воссоединении с любимой женщиной – однако надежда на счастливый финал личной войны оборачивается крахом, когда главный герой узнает, что его возлюбленная – дочь его врага.