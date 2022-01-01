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Лучшие русские мелодрамы 2017

Что бы не говорили критики по поводу состояния отечественного кинематографа, нет сомнений в том, что драматические, эмоциональные и захватывающие фильмы о любви в России научились снимать давным-давно, и очередным доказательством послужит список лучших отечественных мелодрам 2017 года. В нашем рейтинге нашлось место как уже вышедшим фильмам, так и новинкам, премьера которых в российских кинотеатрах пока не состоялась. Отдельный список лучших новых голливудских мелодрам с датами премьеры и трейлерами можно найти здесь.

Селфи
Селфи
драма, триллер 2018, Россия
6.0
После тебя
После тебя
драма 2016, Россия
7.0
О любви
О любви
драма, мелодрама 2017, Россия
7.0
Гуляй, Вася!
Гуляй, Вася!
комедия 2017, Россия
6.0
Любовь с ограничениями
Любовь с ограничениями
комедия, мелодрама 2016, Россия
7.0
С пяти до семи
С пяти до семи
мелодрама, драма 2014, Россия / Латвия
7.0
Лавстори
Лавстори
комедия, мелодрама, приключения 2017, Россия
0.0
Притяжение
Притяжение
фантастика, мелодрама 2017, Россия
7.0
Лёд
Лёд
мелодрама 2017, Россия
7.0
Холодное танго
Холодное танго
драма 2017, Россия
6.0

Выбор редакции: топ 10 лучших российских мелодрам 2017 года

 

Селфи

Дата премьеры в России: осень 2017

Актеры: Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Юлия Хлынина, Анна Михалкова, Северия Янушаускайте

Балансирующая на грани мелодрамы и триллера, «Селфи» - это история о герое Константина Хабенского, жизнью которого неожиданно завладевает его двойник. Публичный и успешный, остроумный и циничный, тележурналист Богданов в мгновение ока лишается всего, чего добивался много лет – собственной телепередачи, армии фанатов, любимой женщины и друзей. Герой уже практически смиряется с поражением, и единственная, кто хочет вернуть настоящего Богданова – это его дочь, которая заставляет героя поверить в себя.

 

После тебя

Дата премьеры в России: 16 марта 2017

Актеры: Сергей Безруков, Анастасия Безрукова, Алёна Бабенко, Карина Андоленко, Виталий Егоров, Сергей Газаров, Мария Смольникова, Тамара Акулова, Степан Куликов, Владимир Меньшов, Галина Бокашевская

Романтическая история «После тебя» рассказывает об Алексее Темникове – знаменитом артисте балета, вынужденном попрощаться с любимой карьерой в девяностых из-за травмы. Спустя двадцать лет после ухода из балета Алексей узнает, что травма прогрессирует – и совсем скоро он не сможет не то что танцевать, а даже ходить, что для героя равносильно смерти. Перед тем, как навсегда лишиться способности ходить, Темников решает воплотить в жизнь заветную мечту – поставить задуманный уже давно балет, который станет своеобразным «памятником» артисту.

Трейлер:

 

О любви

Дата премьеры в России: 23 марта 2017

Актеры: Анна Чиповская, Алексей Чадов, Дмитрий Певцов, Мария Миронова, Александр Лыков, Ольга Павлюкова, Эрнст Романов, Светлана Хомич

Классическая любовная история, картина «О любви» рассказывает о главной героине по имени Нина – типичной романтичной петербурженке, которая рано вышла замуж за профессора китайского языка и, несчастливая в браке, заставляет себя поверить, что супружеская верность и смирение - это и есть любовь. Однако тусклому существованию Нины приходит конец и все меняется, когда в жизни девушки появляется банкир Сергей.

Трейлер:

 

Гуляй, Вася

Дата премьеры в России: 16 февраля 2017

Актеры: Ефим Петрунин, Любовь Аксенова, Роман Курцын, Софья Райзман, Сергей Аброскин, Борис Дергачев, Вера Панфилова, Светлана Степанковская

Комедийная мелодрама «Гуляй, Вася» объединит в одном кадре нескольких героев, роли которых достались звездам отечественного кинематографа. В центре повествования – неудачливый Митя, вся жизнь которого – цепочка несчастливых совпадений: парень случайно сделал предложение руки и сердца, а отец девушки тут же назначил дату свадьбы. Жениться Митя, в принципе, не против, но есть одно «Но» - герой уже женат, причем его жена Василиса, с которой Митя давно не живет, так просто отпускать незадачливого муженька не собирается. Простейший способ ускорить процесс расторжения брака – предъявить Василисе «невесту», с ролью которой по просьбе Мити справляется малознакомая девушка. Но на этом серия неудач героя не заканчивается – выясняется, что у этой самой «невесты» имеется настоящий жених, местный качок… А тем временем на помощь к Мите уже спешат его бывшие одноклассники - подкаблучник Паша и аферист Гарик, которые собираются «разрулить» проблемы приятеля в личной жизни.

Трейлер:

 

Любовь с ограничениями

Дата премьеры в России: 9 марта 2017

Актеры: Павел Прилучный, Анна Старшенбаум, Алексей Чадов, Алексей Воробьев, Илья Глинников, Кирилл Плетнёв, Ксения Иванова, Сергей Кутергин, Павел Шевандо, Наталья Бардо

Герой картины «Любовь с ограничениями», обычный парень по имени Миша, решил воспользоваться «лазейкой» для трудоустройства – президентским указом, согласно которому крупных компаниях должно работать 2% людей с ограниченными возможностями. Парень обзавелся фиктивными медицинскими документами и инвалидной коляской – и ему посчастливилось попасть на престижную работу в «Нашгаз». Чтобы поддержать легенду и не «проколоться», Миша решает набраться опыта в клубе людей с ограниченными возможностями – где влюбляется в Марину, с детства прикованную к инвалидной коляске. Марина, разумеется, не знает, что Миша – на самом деле вполне здоровый мужчина, и теперь герою придется делать непростой выбор между карьерой и любовью.

Трейлер:

 

С пяти до семи

Дата премьеры в России: 26 января 2017

Актеры: Дарья Мельникова, Александр Ильин мл., Дмитрий Муляр, Амаду Мамадаков, Илзе Блауберга, Константин Шелестун, Матин Умаров, Эдгарс Озолиньш, Иева Сеглиня

«С пяти до семи» - это мелодраматическая, по-настоящему красивая, живая и к тому же необычно поставленная история о героях, которым предстоит изменить свою жизнь – и попытаться отказаться от собственного прошлого. Полгода, с пят до семи, главный герой ждал Анну в кафе. Но пришла другая и кафе стало местом их встреч. Попытки освободиться от прежней любви и начать новую жизнь. Все предстоит решить здесь – за столиком в кафе…

Трейлер (возрастное ограничение 16+):

 

Лавстори

Дата премьеры в России: 2017

Актеры: Александр Петров, Вильма Кутавичюте

Своеобразное «роудмуви» на отечественный лад, «Лавстори» рассказывает историю неудачливого актёра Севы Горелова, который встречает свою первую любовь, Машу Соколову, когда-то юную и чистую девушку, а теперь тридцатилетнюю избалованную содержанку. Сева подрабатывает в такси, и Маша случайно становится его клиенткой. Ехать далеко, в Крым, на родину их с Севой подростковой любви. Там у Маши через несколько дней свадьба, но не с Севой, конечно, а с успешным бизнесменом, её покровителем. 1600 километров приключений, хорошенько сдобренных тщеславием, амбициями, слезами, обидами, флиртом, страстью и большим чувством, которое опять некстати…

 

Притяжение

Дата премьеры в России: 26 января 2017

Актеры: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Олег Меньшиков, Риналь Мухаметов, Евгений Сангаджиев, Алексей Маслодудов, Евгений Михеев, Никита Кукушкин

Федор Бондарчук, поставивший «Притяжение» в жанре фантастической мелодрамы, сумел установить очередной рекорд в своей карьере – фильм, вышедший в январе 2017 года, заработал в прокате свыше миллиарда рублей. Мелодрама «Притяжение» разворачивается на фоне обычного спального района Москвы, куда падает неопознанный объект, навсегда меняя представление людей о том, кого считать своим, а кого – чужим. Чем обернется это испытание? Концом нашей цивилизации? Или шансом узнать что-то новое о нас самих?

Трейлер:

Лед

Дата премьеры в России: 28 декабря 2017

Актеры: Аглая Тарасова, Диана Енакаева, Мария Аронова, Александр Петров, Милош Бикович, Ян Цапник, Ксения Раппопорт, Ксения Лаврова-Глинка, Павел Майков, Максим Белбородов

Замечательная спортивная мелодрама «Лед» от создателей «Притяжения» расскажет об обычной девочке Наде из далекого Иркутска, которая с детства мечтала стать фигуристкой – однако, будучи в шаге от осуществления мечты всей своей жизни, теперь уже бывшая чемпионка оказывается на больничной койке. Кажется, что всё потеряно, но в жизни Нади появляется новая надежда и новая любовь – хоккеист Саша, вынужденный подрабатывать сиделкой для фигуристки. Поначалу они едва терпят друг друга, не подозревая, что это противостояние постепенно перерастёт в историю большой любви. Любви, которой окажется под силу вернуть Наде её мечту…

Трейлер:

 

Холодное танго

Дата премьеры в России: 22 июня 2017

Актеры: Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов, Карина Каграманян, Сергей Гармаш, Елисей Никандров, Ася Громова, Моника Санторо, Валерия Ткаченко, Андрюс Бялобжескис, Мария Малиновская

Военно-историческая мелодрама от режиссера и сценариста Павла Чухрая, который до этого уже неоднократно радовал зрителей потрясающе эмоциональными киноисториями («Вор», «Водитель для Веры», «Русская игра»). «Холодное танго» расскажет о возвращении героя в родной дом, о его воссоединении с любимой женщиной – однако надежда на счастливый финал личной войны оборачивается крахом, когда главный герой узнает, что его возлюбленная – дочь его врага.

 

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