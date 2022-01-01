Захватывающие, воодушевляющие, заставляющие сопереживать главным героям – голливудские мелодрамы никогда не оставляют зрителей равнодушными. Киноафиша.info представляет список лучших голливудских и европейских мелодрам 2017 года – в нашем рейтинге нашлось место как уже вышедшим фильмам, так и новинкам, премьера которых в кинотеатрах пока не состоялась. Отдельный список лучших новых отечественных мелодрам с датами премьеры и трейлерами можно найти здесь .

Ла-Ла Лэнд

Дата премьеры в России: 12 января 2017

В главных ролях: Эмма Стоун, Райан Гослинг, Финн Уиттрок, Дж.К. Симмонс, Соноя Мидзуно, Розмари ДеУитт, Джон Ледженд, Меган Фэй, Кэндис Коук

«Ла-ла Лэнд» - один из главных хитов 2017 года, завоевавший десятки престижных наград и рекордные 14 номинаций на «Оскар» (по этому показателю голливудская мелодрама сравнялась с культовым «Титаником»). Простая и незамысловатая история любви, «Ла-ла Лэнд» рассказывает о типичной для Голливуда паре: она – начинающая актриса, которая между кастингами подрабатывает официанткой, он – влюбленный в свое ремесло джазовый музыкант, подрабатывающий в заштатных барах. Влюбленным приходится проходить испытание не только бедностью, но и неожиданно свалившейся на них славой.

Дублированный трейлер на русском языке:

Париж подождет

Дата премьеры в России: 16 февраля 2017

В главных ролях: Дайан Лэйн, Алек Болдуин, Арно Виард, Седрик Монне

Главная героиня мелодрамы «Париж подождет» - Анна, элегантная, но уставшая от жизни женщина, которая находится в браке с нелюбимым мужчиной и уже давно потеряла веру в счастье. Неожиданно Анна оказывается в поездке на автомобиле из Канн в Париж с партнером своего мужа по бизнесу. Попутчик Анны – полная противоположность ее мужу, продюсеру, который уже давно не проявляет к своей супруге должного внимания, и, разумеется, женщина подпадает под очарование нового знакомого. Поездка из Канн в Париж превращается в беззаботное двухдневное приключение, в котором пару сопровождают живописные пейзажи, изысканная кухня и вино, жизненная мудрость и романтика. Все это, впрочем, не только вернет Анне вкус к жизни, но и заставит ее задуматься о своем будущем и сделать непростой выбор.

Тюльпанная лихорадка

Дата премьеры в России: 23 февраля 2017

В главных ролях: Алисия Викандер, Кара Делевинь, Дэйн ДеХаан, Кристоф Вальц, Зак Галифианакис

Изобилующая звездами мелодрама «Тюльпанная лихорадка» - это романтическая история, действие которой разворачивается в далеком прошлом, в XVII столетии. Главный герой, художник, влюбляется в молодую замужнюю женщину – и вместе они решают основать собственное дело по продаже цветов. Цветочное дело оказывается предприятием рискованным, а неразделенная любовь – тяжелым испытанием для обоих.

Трейлер:

На пятьдесят оттенков темнее

Дата премьеры в России: 9 февраля 2017

В главных ролях: Белла Хиткот, Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Тайлер Хэклин, Ким Бейсингер, Макс Мартини, Люк Граймс

Один из самых ожидаемых фильмов 2017 года – и не только в жанре мелодрамы, - «На пятьдесят оттенков темнее» представляет собой продолжение нашумевшей экранизации романа «Пятьдесят оттенков серого». В сиквеле главным героям предстоит вновь встретиться со своими внутренними демонами – а Анастейше, к тому же, придется справляться с неожиданными «приветами из прошлого» Кристиана, в том числе – противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Греем до нее.

Дублированный трейлер на русском языке:

Красавица и чудовище

Дата премьеры в России: 16 марта 2017

В главных ролях: Эмма Уотсон, Юэн МакГрегор, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Эмма Томпсон, Гугу Эмбата-Ро, Джош Гад, Иэн МакКеллен, Стэнли Туччи

«Красавица и чудовище» - фильм, который твердо занимает место в десятке самых ожидаемых и самых обсуждаемых картин 2017 года, и не только потому, что съемками его занималась студия Disney. В музыкальной мелодраме интересно все – от сюжета, который является почти дословным изложением классической сказки, до без преувеличения блестящего актерского ансамбля, объединившего свыше десятка американских и британских звезд, от Эммы Уотсон до Иэна МакКеллена. По сюжету волшебной сказке юной деревенской красавице Белль (Эмма Уотсон) предстоит спасти отца из плена Чудовища (Дэн Стивенс), оставшись вместо отца в заколдованном замке – и неожиданно влюбиться в своего тюремщика.

Дублированный трейлер на русском языке:

Собачья жизнь

Дата премьеры в России: 30 марта 2017

В главных ролях: Бритт Робертсон, Брэдли Купер, Деннис Куэйд, Пегги Липтон, Люк Кирби, Джон Ортис, Джульет Райлэнс, Пуч Холл, Кэролайн Кейв, Габриель Роз

Брэдли Купер, озвучивший одного из персонажей в супергеройском блокбастере Marvel «Стражи Галактики», вновь «одолжил» свой голос – на этот раз создателям мелодрамы «Собачья жизнь», которые пригласили Купера озвучивать собаку. «Собачья жизнь» - это одновременно грустная и светлая история о собаке, которая, каждый раз перерождаясь, обретает счастье в служении человеку. В основу фильма лег одноименный роман писателя Брюса Кэмерона.

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Весь этот мир

Дата премьеры в России: 15 июня 2017

В главных ролях: Аманда Стенберг, Ник Дж. Робинсон, Аника Нони Роуз, Ана де ла Регера, Тэйлор Хиксон

Очень трогательная молодежная мелодрама «Весь этот мир» повествует о девушке-подростке, которая всю свою жизнь прожила, фактически, в четырех стенах – главная героиня не знает, насколько велик и прекрасен мир, потому что страдает от аллергии буквально на все и потому практически не выходит из дома. Однако, несмотря на затворнический образ жизни, девушка все-таки становится «жертвой» Купидона – и влюбляется в своего ровесника-подростка, который вместе с родителями заселяется в дом по соседству.

Дублированный трейлер на русском языке:

Между нами горы

Дата премьеры в России: 19 октября 2017

В главных ролях: Кейт Уинслет, Идрис Эльба, Марси Т. Хаус, Адам Лолачер

«Между нами горы» объединяет сразу несколько жанров: с одной стороны, это животрепещущая, очень эмоциональная история о том, как два человека влюбляются друг в друга, с другой же – рассказ о том, как двоим героям приходится выживать в дикой природе, рассчитывая только друг на друга. Главные герои мелодрамы «Между нами горы», врач Бен Трейс и писательница Эшли, чудом выживают во время крушения самолета – и теперь им, оставшимся вдвоем в лесах Колорадо, предстоит рассчитывать только на свои собственные силы и друг на друга, чтобы и дальше бороться за свою жизнь.

Космос между нами

Дата премьеры в России: 2 февраля 2017

В главных ролях: Бритт Робертсон, Гари Олдман, Эйса Баттерфилд, Карла Гуджино, Джанет Монтгомери, Б.Д. Вонг, Колин Эглсфилд, Лора Каннингэм

Очень интересный представитель жанра голливудских мелодрам, «Космос между нами» примечателен тем, что действие в нем частично перенесено за пределы планеты Земля. Главные герои фильма – обычная земная девушка и Гарднер Эллиот, уроженец экспериментальной колонии на Марсе. Несмотря на грандиозное расстояние, молодые люди познакомились и полюбили друг друга – правда, их роман начался в Интернете. Теперь же Эллиоту предстоит отправиться на Землю, чтобы наконец-то встретиться с возлюбленной – и кто знает, чем обернется их встреча?

Дублированный трейлер на русском языке: