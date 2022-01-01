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Киноафиша Москвы Подборки фильмов в прокате Самые ожидаемые мелодрамы 2017 года

Самые ожидаемые мелодрамы 2017 года

Захватывающие, воодушевляющие, заставляющие сопереживать главным героям – голливудские мелодрамы никогда не оставляют зрителей равнодушными. Киноафиша.info представляет список лучших голливудских и европейских мелодрам 2017 года – в нашем рейтинге нашлось место как уже вышедшим фильмам, так и новинкам, премьера которых в кинотеатрах пока не состоялась. Отдельный список лучших новых отечественных мелодрам с датами премьеры и трейлерами можно найти здесь.

Ла-Ла Ленд
Ла-Ла Ленд
мюзикл, драма, мелодрама, комедия 2016, США
7.0
Тюльпанная лихорадка
Тюльпанная лихорадка
исторический, мелодрама 2016, Великобритания / США
7.0
Париж подождет
Париж подождет
мелодрама, драма, комедия 2017, США
0.0
На пятьдесят оттенков темнее
На пятьдесят оттенков темнее
драма, мелодрама 2017, США
7.0
Красавица и чудовище
Красавица и чудовище
фэнтези, мелодрама, мюзикл 2017, США
7.0
Собачья жизнь
Собачья жизнь
драма, комедия 2017, США
8.0
Весь этот мир
Весь этот мир
драма 2017, США
7.0
Между нами горы
Между нами горы
мелодрама, драма 2017, США
7.0
Космос между нами
Космос между нами
фантастика 2016, США
7.0

Ла-Ла Лэнд

Дата премьеры в России: 12 января 2017

В главных ролях: Эмма Стоун, Райан Гослинг, Финн Уиттрок, Дж.К. Симмонс, Соноя Мидзуно, Розмари ДеУитт, Джон Ледженд, Меган Фэй, Кэндис Коук

«Ла-ла Лэнд» - один из главных хитов 2017 года, завоевавший десятки престижных наград и рекордные 14 номинаций на «Оскар» (по этому показателю голливудская мелодрама сравнялась с культовым «Титаником»). Простая и незамысловатая история любви, «Ла-ла Лэнд» рассказывает о типичной для Голливуда паре: она – начинающая актриса, которая между кастингами подрабатывает официанткой, он – влюбленный в свое ремесло джазовый музыкант, подрабатывающий в заштатных барах. Влюбленным приходится проходить испытание не только бедностью, но и неожиданно свалившейся на них славой.

Дублированный трейлер на русском языке:

 

Париж подождет

Дата премьеры в России: 16 февраля 2017

В главных ролях: Дайан Лэйн, Алек Болдуин, Арно Виард, Седрик Монне

Главная героиня мелодрамы «Париж подождет» - Анна, элегантная, но уставшая от жизни женщина, которая находится в браке с нелюбимым мужчиной и уже давно потеряла веру в счастье. Неожиданно Анна оказывается в поездке на автомобиле из Канн в Париж с партнером своего мужа по бизнесу. Попутчик Анны – полная противоположность ее мужу, продюсеру, который уже давно не проявляет к своей супруге должного внимания, и, разумеется, женщина подпадает под очарование нового знакомого. Поездка из Канн в Париж превращается в беззаботное двухдневное приключение, в котором пару сопровождают живописные пейзажи, изысканная кухня и вино, жизненная мудрость и романтика. Все это, впрочем, не только вернет Анне вкус к жизни, но и заставит ее задуматься о своем будущем и сделать непростой выбор.

 

Тюльпанная лихорадка

Дата премьеры в России: 23 февраля 2017

В главных ролях: Алисия Викандер, Кара Делевинь, Дэйн ДеХаан, Кристоф Вальц, Зак Галифианакис

Изобилующая звездами мелодрама «Тюльпанная лихорадка» - это романтическая история, действие которой разворачивается в далеком прошлом, в XVII столетии. Главный герой, художник, влюбляется в молодую замужнюю женщину – и вместе они решают основать собственное дело по продаже цветов. Цветочное дело оказывается предприятием рискованным, а неразделенная любовь – тяжелым испытанием для обоих.

Трейлер:

 

На пятьдесят оттенков темнее

Дата премьеры в России: 9 февраля 2017

В главных ролях: Белла Хиткот, Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Тайлер Хэклин, Ким Бейсингер, Макс Мартини, Люк Граймс

Один из самых ожидаемых фильмов 2017 года – и не только в жанре мелодрамы, - «На пятьдесят оттенков темнее» представляет собой продолжение нашумевшей экранизации романа «Пятьдесят оттенков серого». В сиквеле главным героям предстоит вновь встретиться со своими внутренними демонами – а Анастейше, к тому же, придется справляться с неожиданными «приветами из прошлого» Кристиана, в том числе – противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Греем до нее.

Дублированный трейлер на русском языке:

 

Красавица и чудовище

Дата премьеры в России: 16 марта 2017

В главных ролях: Эмма Уотсон, Юэн МакГрегор, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Эмма Томпсон, Гугу Эмбата-Ро, Джош Гад, Иэн МакКеллен, Стэнли Туччи

«Красавица и чудовище» - фильм, который твердо занимает место в десятке самых ожидаемых и самых обсуждаемых картин 2017 года, и не только потому, что съемками его занималась студия Disney. В музыкальной мелодраме интересно все – от сюжета, который является почти дословным изложением классической сказки, до без преувеличения блестящего актерского ансамбля, объединившего свыше десятка американских и британских звезд, от Эммы Уотсон до Иэна МакКеллена. По сюжету волшебной сказке юной деревенской красавице Белль (Эмма Уотсон) предстоит спасти отца из плена Чудовища (Дэн Стивенс), оставшись вместо отца в заколдованном замке – и неожиданно влюбиться в своего тюремщика.

Дублированный трейлер на русском языке:

 

Собачья жизнь

Дата премьеры в России: 30 марта 2017

В главных ролях: Бритт Робертсон, Брэдли Купер, Деннис Куэйд, Пегги Липтон, Люк Кирби, Джон Ортис, Джульет Райлэнс, Пуч Холл, Кэролайн Кейв, Габриель Роз

Брэдли Купер, озвучивший одного из персонажей в супергеройском блокбастере Marvel «Стражи Галактики», вновь «одолжил» свой голос – на этот раз создателям мелодрамы «Собачья жизнь», которые пригласили Купера озвучивать собаку. «Собачья жизнь» - это одновременно грустная и светлая история о собаке, которая, каждый раз перерождаясь, обретает счастье в служении человеку. В основу фильма лег одноименный роман писателя Брюса Кэмерона.

Дублированный трейлер на русском языке:

 

Весь этот мир

Дата премьеры в России: 15 июня 2017

В главных ролях: Аманда Стенберг, Ник Дж. Робинсон, Аника Нони Роуз, Ана де ла Регера, Тэйлор Хиксон

Очень трогательная молодежная мелодрама «Весь этот мир» повествует о девушке-подростке, которая всю свою жизнь прожила, фактически, в четырех стенах – главная героиня не знает, насколько велик и прекрасен мир, потому что страдает от аллергии буквально на все и потому практически не выходит из дома. Однако, несмотря на затворнический образ жизни, девушка все-таки становится «жертвой» Купидона – и влюбляется в своего ровесника-подростка, который вместе с родителями заселяется в дом по соседству.

Дублированный трейлер на русском языке:

 

Между нами горы

Дата премьеры в России: 19 октября 2017

В главных ролях: Кейт Уинслет, Идрис Эльба, Марси Т. Хаус, Адам Лолачер

«Между нами горы» объединяет сразу несколько жанров: с одной стороны, это животрепещущая, очень эмоциональная история о том, как два человека влюбляются друг в друга, с другой же – рассказ о том, как двоим героям приходится выживать в дикой природе, рассчитывая только друг на друга. Главные герои мелодрамы «Между нами горы», врач Бен Трейс и писательница Эшли, чудом выживают во время крушения самолета – и теперь им, оставшимся вдвоем в лесах Колорадо, предстоит рассчитывать только на свои собственные силы и друг на друга, чтобы и дальше бороться за свою жизнь.

 

Космос между нами

Дата премьеры в России: 2 февраля 2017

В главных ролях: Бритт Робертсон, Гари Олдман, Эйса Баттерфилд, Карла Гуджино, Джанет Монтгомери, Б.Д. Вонг, Колин Эглсфилд, Лора Каннингэм

Очень интересный представитель жанра голливудских мелодрам, «Космос между нами» примечателен тем, что действие в нем частично перенесено за пределы планеты Земля. Главные герои фильма – обычная земная девушка и Гарднер Эллиот, уроженец экспериментальной колонии на Марсе. Несмотря на грандиозное расстояние, молодые люди познакомились и полюбили друг друга – правда, их роман начался в Интернете. Теперь же Эллиоту предстоит отправиться на Землю, чтобы наконец-то встретиться с возлюбленной – и кто знает, чем обернется их встреча?

Дублированный трейлер на русском языке:

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