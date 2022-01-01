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Самые ожидаемые криминальные фильмы 2018

Поклонников криминального жанра в 2018 году ждет множество интригующих новинок – один только неутомимый Лиам Нисон в этом году порадует нас сразу двумя новыми проектами, а еще зрителей ждут спин-офф практически культовой трилогии «Одиннадцать друзей Оушена», ремейк не менее культового «Лица со шрамом» и долгожданный сиквел «Великого уравнителя». «Киноафиша» рекомендует лучшие фильмы криминальной тематики, премьера которых в кинотеатрах состоится в 2018 году.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
драма, триллер, криминал 2017, США / Великобритания
7.0
Все деньги мира
Все деньги мира
драма, криминал, детектив 2017, США
6.0
Пассажир
Пассажир
боевик, триллер 2018, США
7.0
8 подруг Оушена
8 подруг Оушена
криминал, комедия, боевик 2017, США
7.0
Три секунды
Три секунды
криминал, драма 2018, Великобритания
8.0
Лицо со шрамом
криминал, драма, триллер , США
0.0
Девушка, которая застряла в паутине
Девушка, которая застряла в паутине
детектив, триллер 2018, США
6.0
Вдовы
Вдовы
триллер, драма, криминал 2018, США / Великобритания
6.0
Банды Лос-Анджелеса
Банды Лос-Анджелеса
триллер, драма, криминал 2017, США
5.0
Великий уравнитель 2
Великий уравнитель 2
боевик, криминал, триллер 2018, США
7.0
Репродукция
Репродукция
триллер, фантастика 2017, США
6.0
Белый парень Рик
Белый парень Рик
криминал, драма 2018, США
7.0

Топ 10 самых ожидаемых криминальных фильмов 2018

Три биллборда на границе Эббинга, Миссури

Криминальная драмеди «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» еще в конце 2017 года «пошумела» на кинофестивалях, получив несколько призов и став одним из фаворитов «Оскара» 2018 года. В центре сюжета фильма – обычная женщина из маленького городка, Милдред Хейс, лишившаяся дочери. Безутешная героиня, разозленная бездействием полиции в поисках убийцы, решается на смелый шаг, арендуя на въезде в город три биллборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби – и этот ее ход приводит к драматическим последствиям.

Все деньги мира

Одна из самых неоднозначных премьер 2018 года – криминальная драма Ридли Скотта «Все деньги мира», производство которой, к несчастью, ознаменовалось скандалом. После серии разоблачений Кевина Спейси студия Sony Pictures решила заменить актера в уже готовом фильме, и ряд сцен пришлось переснимать со спешно нанятым Кристофером Пламмером. Впрочем, учитывая тот факт, что в фильме заняты очень сильные актеры (Марк Уолберг и Мишель Уильямс), а процессом «заведует» по-настоящему талантливый режиссер, на судьбе криминальной драмы это не должно сказаться катастрофически. В центре сюжета фильма – история о похищении мальчика-внука богатейшего нефтяного магната, который отказывается идти на поводу у преступников и платить выкуп. Единственной надеждой на спасение мальчика для его безутешной матери становится таинственный сотрудник службы безопасности.

Пассажир

Неутомимый Лиам Нисон продолжает радовать своих поклонников все новыми боевиками, и одним из них в 2018 году станет «Пассажир» - очередной совместный проект Нисона и неоднократно работавшего с ним режиссера Жауме Кольет-Серра. В «Пассажире» Лиам Нисон примерит роль совершенно обычного бизнесмена, который, возвращаясь однажды вечером домой с работы, невольно оказывается втянутым в преступный заговор, который ставит под угрозу не только его собственную жизнь, но и тех, кто находится рядом с ним.

Восемь подруг Оушена

Увлечение Голливуда всевозможными сиквелами, ремейками, спин-оффами и возвращением к жизни успешных франшиз прошлого привело к тому, что спин-оффом обзавелась и трилогия «Одиннадцать друзей Оушена». В центре сюжета фильма, главную роль в котором сыграет Сандра Буллок (ей предстоит исполнить роль родственницы небезызвестного Дэнни Оушена, Дебби) – группа девушек, задумавших смелое ограбление во время гала-приема Met Gala. Криминальный боевик на первый взгляд отличается достаточно простым сюжетом, но сходить на него в кино стоит хотя бы ради звездного актерского состава – на экране можно будет увидеть Кейт Бланшетт, Дакоту Фаннинг, Мэтта Дэймона в камео из оригинальной трилогии, Рианну и даже реалити-звезду Ким Кардашьян (правда, опять-таки только в камео).

Три секунды

Фото со съемок

Поклонникам классических криминальных драм в 2018 году стоит обратить внимание на картину «Три секунды», в которой снялись актеры достаточно известные - Юэль Киннаман («Отряд самоубийц»), Розамунд Пайк (нашумевшие «Недруги») и Ана де Армас («Бегущий по лезвию 2049»). Сюжет картины прост и одновременно увлекателен: главному герою, бывшему заключенному, предстоит вновь отправиться в тюрьму – но на этот раз в качестве особой миссии: работая под прикрытием, он должен внедриться в банду опаснейших преступников в одном из самых охраняемых исправительных учреждений страны.

Лицо со шрамом

Очень смелая попытка переосмыслить классику – ремейк «Лица со шрамом», в котором Диего Луна, знакомый зрителям по «Звездным войнам», взялся за сложнейшую задачу – повторить в роли наркобарона незабываемого Аль Пачино. Снимает криминальную драму Дэвид Эйр, который до этого поработал постановщиком нашумевшего супергеройского блокбастера «Отряд самоубийц».

Девушка, которая застряла в паутине

Спустя несколько лет после выхода на экраны «Девушки с татуировкой дракона» экранизации дождалась еще одна книга из трилогии Стига Ларссона – правда, в «Девушке, которая застряла в паутине», Руни Мара зрители уже не увидят. После рекастинга главные роли в криминальном триллере достались Клер Фой, звезде «Короны», и Сильвии Хукс, которую зрители знают по роли в «Бегущем по лезвию 2049».

Вдовы

Лиам Нисон неоднократно зарекался сниматься в боевиках, однако, к радости своих поклонников, продолжает радовать новыми фильмами. В криминальной драме «Вдовы» Нисому, впрочем, отведена роль второго плана, равно как и звезде «Карателя» и «Ходячих мертвецов» Джону Бернталу. В центре же сюжета окажутся героини – жены грабителей, погибших при неудачном налёте. Новоиспечённые вдовы берутся сами закончить начатое, разобраться с полицией и конкурентами, а главное — выяснить, кто же подставил их мужей.

Кинги

Решив на время отдохнуть от образа «неубиваемого» Джеймса Бонда, Дэниел Крэйг снялся в, пожалуй, одной из самых «острых» мелодрам 2018 года в компании с Холли Берри. Действие фильма «Кинги» разворачивается в начале девяностых, когда после громкого судебного процесса, в ходе которого были оправданы избившие чернокожего таксиста полицейские, на улицах Лос-Анджелеса начались массовые беспорядки. В этом хаосе главному герою предстоит помочь своей подруге, опекающей детей-сирот, укрыть ребят от царящего в городе насилия.

Великий уравнитель 2

Долгожданный сиквел «Великого уравнителя» неоднократно переносили в связи с занятостью и режиссера, специалиста по боевикам Антуана Фукуа, и участников каста – однако в 2018 Дензел Вашингтон вновь вернется к главной роли, а компанию ему составят такие звезды, как Педро Паскаль, Билл Пуллман, Мелисса Лео. Судя по актерскому составу и тому факту, что постановкой занимается Антуан Фукуа, поклонников боевиков вновь ждет напряженный и зрелищный криминальный экшн.

 

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