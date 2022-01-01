Поклонников криминального жанра в 2018 году ждет множество интригующих новинок – один только неутомимый Лиам Нисон в этом году порадует нас сразу двумя новыми проектами, а еще зрителей ждут спин-офф практически культовой трилогии «Одиннадцать друзей Оушена», ремейк не менее культового «Лица со шрамом» и долгожданный сиквел «Великого уравнителя». «Киноафиша» рекомендует лучшие фильмы криминальной тематики, премьера которых в кинотеатрах состоится в 2018 году.

Топ 10 самых ожидаемых криминальных фильмов 2018

Три биллборда на границе Эббинга, Миссури

Криминальная драмеди «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» еще в конце 2017 года «пошумела» на кинофестивалях, получив несколько призов и став одним из фаворитов «Оскара» 2018 года. В центре сюжета фильма – обычная женщина из маленького городка, Милдред Хейс, лишившаяся дочери. Безутешная героиня, разозленная бездействием полиции в поисках убийцы, решается на смелый шаг, арендуя на въезде в город три биллборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби – и этот ее ход приводит к драматическим последствиям.

Все деньги мира

Одна из самых неоднозначных премьер 2018 года – криминальная драма Ридли Скотта «Все деньги мира», производство которой, к несчастью, ознаменовалось скандалом. После серии разоблачений Кевина Спейси студия Sony Pictures решила заменить актера в уже готовом фильме, и ряд сцен пришлось переснимать со спешно нанятым Кристофером Пламмером. Впрочем, учитывая тот факт, что в фильме заняты очень сильные актеры (Марк Уолберг и Мишель Уильямс), а процессом «заведует» по-настоящему талантливый режиссер, на судьбе криминальной драмы это не должно сказаться катастрофически. В центре сюжета фильма – история о похищении мальчика-внука богатейшего нефтяного магната, который отказывается идти на поводу у преступников и платить выкуп. Единственной надеждой на спасение мальчика для его безутешной матери становится таинственный сотрудник службы безопасности.

Пассажир

Неутомимый Лиам Нисон продолжает радовать своих поклонников все новыми боевиками, и одним из них в 2018 году станет «Пассажир» - очередной совместный проект Нисона и неоднократно работавшего с ним режиссера Жауме Кольет-Серра. В «Пассажире» Лиам Нисон примерит роль совершенно обычного бизнесмена, который, возвращаясь однажды вечером домой с работы, невольно оказывается втянутым в преступный заговор, который ставит под угрозу не только его собственную жизнь, но и тех, кто находится рядом с ним.

Восемь подруг Оушена

Увлечение Голливуда всевозможными сиквелами, ремейками, спин-оффами и возвращением к жизни успешных франшиз прошлого привело к тому, что спин-оффом обзавелась и трилогия «Одиннадцать друзей Оушена». В центре сюжета фильма, главную роль в котором сыграет Сандра Буллок (ей предстоит исполнить роль родственницы небезызвестного Дэнни Оушена, Дебби) – группа девушек, задумавших смелое ограбление во время гала-приема Met Gala. Криминальный боевик на первый взгляд отличается достаточно простым сюжетом, но сходить на него в кино стоит хотя бы ради звездного актерского состава – на экране можно будет увидеть Кейт Бланшетт, Дакоту Фаннинг, Мэтта Дэймона в камео из оригинальной трилогии, Рианну и даже реалити-звезду Ким Кардашьян (правда, опять-таки только в камео).

Три секунды

Фото со съемок

Поклонникам классических криминальных драм в 2018 году стоит обратить внимание на картину «Три секунды», в которой снялись актеры достаточно известные - Юэль Киннаман («Отряд самоубийц»), Розамунд Пайк (нашумевшие «Недруги») и Ана де Армас («Бегущий по лезвию 2049»). Сюжет картины прост и одновременно увлекателен: главному герою, бывшему заключенному, предстоит вновь отправиться в тюрьму – но на этот раз в качестве особой миссии: работая под прикрытием, он должен внедриться в банду опаснейших преступников в одном из самых охраняемых исправительных учреждений страны.

Лицо со шрамом

Очень смелая попытка переосмыслить классику – ремейк «Лица со шрамом», в котором Диего Луна, знакомый зрителям по «Звездным войнам», взялся за сложнейшую задачу – повторить в роли наркобарона незабываемого Аль Пачино. Снимает криминальную драму Дэвид Эйр, который до этого поработал постановщиком нашумевшего супергеройского блокбастера «Отряд самоубийц».

Девушка, которая застряла в паутине

Спустя несколько лет после выхода на экраны «Девушки с татуировкой дракона» экранизации дождалась еще одна книга из трилогии Стига Ларссона – правда, в «Девушке, которая застряла в паутине», Руни Мара зрители уже не увидят. После рекастинга главные роли в криминальном триллере достались Клер Фой, звезде «Короны», и Сильвии Хукс, которую зрители знают по роли в «Бегущем по лезвию 2049».

Вдовы

Лиам Нисон неоднократно зарекался сниматься в боевиках, однако, к радости своих поклонников, продолжает радовать новыми фильмами. В криминальной драме «Вдовы» Нисому, впрочем, отведена роль второго плана, равно как и звезде «Карателя» и «Ходячих мертвецов» Джону Бернталу. В центре же сюжета окажутся героини – жены грабителей, погибших при неудачном налёте. Новоиспечённые вдовы берутся сами закончить начатое, разобраться с полицией и конкурентами, а главное — выяснить, кто же подставил их мужей.

Кинги

Решив на время отдохнуть от образа «неубиваемого» Джеймса Бонда, Дэниел Крэйг снялся в, пожалуй, одной из самых «острых» мелодрам 2018 года в компании с Холли Берри. Действие фильма «Кинги» разворачивается в начале девяностых, когда после громкого судебного процесса, в ходе которого были оправданы избившие чернокожего таксиста полицейские, на улицах Лос-Анджелеса начались массовые беспорядки. В этом хаосе главному герою предстоит помочь своей подруге, опекающей детей-сирот, укрыть ребят от царящего в городе насилия.

Великий уравнитель 2

Долгожданный сиквел «Великого уравнителя» неоднократно переносили в связи с занятостью и режиссера, специалиста по боевикам Антуана Фукуа, и участников каста – однако в 2018 Дензел Вашингтон вновь вернется к главной роли, а компанию ему составят такие звезды, как Педро Паскаль, Билл Пуллман, Мелисса Лео. Судя по актерскому составу и тому факту, что постановкой занимается Антуан Фукуа, поклонников боевиков вновь ждет напряженный и зрелищный криминальный экшн.