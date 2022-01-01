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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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Что посмотреть в июне в кино?
Что посмотреть в июне в кино?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июня!
Круэлла
комедия
2021, США
8.0
Тихое место 2
ужасы
2021, США
7.0
Заклятие 3: По воле дьявола
ужасы
2021, США
8.0
Красный призрак
драма, исторический
2020, Россия
7.0
Ограбление по-джентльменски
боевик, приключения, триллер
2021, США
4.0
Телохранитель жены киллера
боевик, комедия
2021, США
7.0
Лука
анимация, приключения, фэнтези
2021, США
8.0
Бендер: Начало
драма, комедия, приключения
2021, Россия
6.0
Проклятие плачущей: Безвременье
ужасы, мистика, триллер
2021, США
5.0
Рок Дог 2
приключения, анимация, комедия
2021, США
6.0
Самая безумная свадьба
комедия, драма
2019, Франция
6.0
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