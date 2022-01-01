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Скоро в прокате "Неувольняемый"
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Что посмотреть в июле в кино?
Что посмотреть в июле в кино?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июля!
Чёрная Вдова
фантастика, боевик, приключения
2021, США
7.0
Судная ночь навсегда
ужасы, триллер, боевик
2021, США
7.0
Бегущая в лабиринте
ужасы, фантастика, триллер
2021, Франция
5.0
Бугимен
ужасы, фэнтези, триллер
2018, Марокко / Франция
4.0
Космический джем: Новое поколение
анимация, комедия, фэнтези, фантастика
2021, США
6.0
Клаустрофобы 2: Лига выживших
ужасы, триллер
2021, США
8.0
G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
боевик, фантастика
2021, США
6.0
Время
триллер
2021, США
6.0
Круиз по джунглям
приключения
2021, США
8.0
Золушка и заколдованный принц
анимация
2018, США
4.0
Самая безумная свадьба
комедия, драма
2019, Франция
6.0
Город тайн
криминал, драма, мистика
2020, Австралия / США
7.0
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