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Что посмотреть в июле в кино?

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июля!

Чёрная Вдова
Чёрная Вдова
фантастика, боевик, приключения 2021, США
7.0
Судная ночь навсегда
Судная ночь навсегда
ужасы, триллер, боевик 2021, США
7.0
Бегущая в лабиринте
Бегущая в лабиринте
ужасы, фантастика, триллер 2021, Франция
5.0
Бугимен
Бугимен
ужасы, фэнтези, триллер 2018, Марокко / Франция
4.0
Космический джем: Новое поколение
Космический джем: Новое поколение
анимация, комедия, фэнтези, фантастика 2021, США
6.0
Клаустрофобы 2: Лига выживших
Клаустрофобы 2: Лига выживших
ужасы, триллер 2021, США
8.0
G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
боевик, фантастика 2021, США
6.0
Время
Время
триллер 2021, США
6.0
Круиз по джунглям
Круиз по джунглям
приключения 2021, США
8.0
Золушка и заколдованный принц
Золушка и заколдованный принц
анимация 2018, США
4.0
Самая безумная свадьба
Самая безумная свадьба
комедия, драма 2019, Франция
6.0
Город тайн
Город тайн
криминал, драма, мистика 2020, Австралия / США
7.0
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