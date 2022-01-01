Лучшие фильмы ужасов 2017: список новинок, трейлеры и даты выхода

2017 год изобилует новинками в жанре фильмов ужасов: американский и европейский кинематограф порадует зрителей почти рекордным количеством хорроров о зомби, сверхъестественных явлениях и потусторонних силах. Главным же подарком для поклонников жанра станет долгожданная премьера «Обитель зла: Последняя глава» - заключительной, шестой по счету части культовой хоррор-франшизы.

Топ 10 фильмов ужасов 2017 года

Десятка самых интересных кинопремьер 2017 года в жанре фильмов ужасов и хорроров выглядит следующим образом:

Обитель зла: Последняя глава

Дата выхода: 26 января 2017

Актеры: Милла Йовович, Вентворт Миллер, Спенсер Лок, Сиенна Гиллори, Шон Робертс, Ли Бинбин

Действия фильма разворачиваются с того момента, на котором закончилась предыдущая часть. После того как Вескер предал Элис в Вашингтоне, конец истории человечества стал еще ближе. Элис — последняя надежда на спасение мира. Она должна вернуться к точке отсчета, туда, где все и началось — город Раккун-Сити, где корпорация «Амбрелла» готовится к финальной атаке по тем, кому удалось выжить. В гонке со временем Элис вооружится до зубов и объединится с друзьями и теми, кого не ожидала увидеть в роли своих союзников. Вместе они будут биться против армии мертвецов и новых чудовищных мутантов. Находясь под угрозой потери своих способностей и готовясь к неминуемой атаке корпорации, Элис столкнется с еще более трудными проблемами, а человечество тем временем будет находиться на грани гибели.

Дублированный трейлер:

Звонки

Дата выхода: 2 февраля 2017

Актеры: Джонни Галэки, Эйми Тигарден, Лаура Уиггинс, Алекс Роу, Зак Рериг

Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя… Ее ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет «фильм в фильме», который прежде никто не видел…

Дублированный трейлер:

Призраки «Элоиз»

Дата выхода: 9 февраля 2017

Актеры: Элиза Душку, Роберт Патрик, Чейс Кроуфорд, Брэндон Т. Джексон, Мартин Клебба, П. Дж. Бирн, Николь Форестер, Дэн Джон Миллер

Четверо друзей вламываются в заброшенную психиатрическую лечебницу в поисках свидетельства о смерти, которое позволит одному из них получить огромное наследство. Однако поиски свидетельства вскоре перестают быть важными в этом месте, хранящем зловещие воспоминания.

Лекарство от здоровья

Дата выхода: 16 февраля 2017

Актеры: Джейсон Айзекс, Дэйн ДеХаан, Миа Гот, Адриан Шиллер, Аннетт Лобер, Селия Имри

Молодой амбициозный сотрудник отправляется в затерянный в швейцарских Альпах оздоровительный центр, чтобы вернуть оттуда руководителя своей компании. Но по прибытии он понимает, что чудодейственные процедуры спа-салона вовсе не те, чем кажутся. В то время как парень начинает распутывать страшные тайны этого места, его здравый ум проходит настоящую проверку на прочность. Похоже, теперь он страдает той же странной болезнью, по причине которой здесь остаются другие гости центра, желающие получить свою дозу лекарства.

Дублированный трейлер:

Квест. Игра начинается

Дата выхода: 23 февраля 2017

Актеры: Скит Ульрих, Шон Янг, Кристин Донлон, Рэнди Уэйн, Мэтт МакВэй, Эшли Галлегос

Брис в отчаянии. Он является владельцем убыточного квеста «Выход из комнаты», этот аттракцион ужасов потерял былой блеск и Брис тонет в долгах. Ему необходимо добавить больше устрашающего реквизита, в поисках которого он зашел в магазин предметов старины и приобрел там коробку в форме черепа, не обратив внимание на предупреждение, гласившее, что она скрывает в себе демоническую сущность. Джефф и Бен, два любителя квестов-ужастиков, уговаривают своих подруг Джесси Энджи поучаствовать в «Выходе из комнаты». Условия просты: команда должна работать сплоченно и вместе решать загадки и головоломки, чтобы найти ключ и выбраться из комнаты. Для достижения цели у них один час.

Демон внутри

Дата выхода: 30 марта 2017

Актеры: Эмиль Хирш, Офелия Ловибонд, Брайан Кокс, Майкл МакЭлхаттон, Джейн Перри, Паркер Сойерс, Адриан Палмер

При мистических обстоятельствах в морг поступает тело неизвестной молодой женщины. Чтобы установить причину смерти, патологоанатомы начинают вскрытие и вскоре обнаруживают, что тело было лишь оболочкой для мощнейшего злого духа.

Проклятие Аннабель 2

Дата выхода: 18 мая 2017

Через несколько лет после трагической гибели их маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся мишенью для одержимого создания кукольника — Аннабель.

Коматозники

Дата выхода: 17 августа 2017

Актеры: Эллен Пэйдж, Нина Добрев, Кирси Клемонс, Кифер Сазерленд, Джеймс Нортон, Диего Луна, Бо Мирчофф, Стив Байерс, Тайлер Хайнс

Ремейк одноименного фильма ужасов 1990 года, «Коматозники» расскажут о группе студентов медицинского университета, которые экспериментируют с клинической смертью. Страшный эксперимент вскрывает трагедии из их прошлого, и последствия игры со смертью начинают угрожать жизни участников опыта.

Оно

Дата выхода: 7 сентября 2017

Фильм по культовой книге Стивена Кинга «Оно» вышел на телевизионные экраны в 1990 году и показывался в двух частях. На волне повсеместных перезапусков он также подвергся переосмыслению и получил свой ремейк. Режиссёром новой картины будет Андресс Мускетти, дебют которого состоялся в 2013 году с хоррором «Мама» от продюсера Гильермо дель Торо. На главные роли были выбраны следующие актёры: выходец из известного шведского семейства Билл Скарсгард («Анна Каренина»), Хавьер Ботет («Выживший», «Багровый пик»), а также юные Оуэн Тиг («Мобильник») и Джейден Либерер («Святой Винсент»). Действие фильма «Оно» происходит в городе Дерри, где повсеместно начинают исчезать дети. Никто не может установить связь между этими загадочными происшествиями, и тогда в дело вступает самый обычный библиотекарь по имени Майк Хэнлон. Постепенно он собирает кусочки паззла, которые ведут его к разгадке страшной тайны клоуна-убийцы.

Ужас Амитивилля: Пробуждение

Дата выхода: 12 января 2017

Актеры: Белла Торн, Камерон Монахэн, Дженнифер Джейсон Ли, Тейлор Спрейтлер, Томас Манн, Маккенна Грэйс, Дэн Мартино

Фильм «Ужас Амитивилля: Пробуждение» является ремейком картины 1979 года, которая в последний раз возвращалась на экран в 2005 году и стала хитом. В этот раз режиссёром выступил Фрэнк Халфун, послужной список которого невелик: «Парковка», «Сбиться с пути», «Маньяк» и «Приложение». Зато в ленте собрался узнаваемый актёрский состав: Белла Торн («Танцевальная лихорадка», «Смешанные»), Камерон Монахен («Посвящённый», «Готэм»), Дженнифер Моррисон («Доктор Хаус», «Однажды в сказке»), Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмёрка»), Томас Манн («Я, Эрл и умирающая девушка») и многие другие. Картина «Ужас Амитивилля: Пробуждение» расскажет историю, в основу которой легли реальные события, случившиеся с семьёй Лутц. По сюжету фильма одинокая мать переезжает со своими детьми в новый дом. Практически сразу в нём начинают происходить загадочные вещи. Оказывается, там имеет место сильная паранормальная активность, и героев начинает преследовать настоящий кошмар.