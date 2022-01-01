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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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Что смотреть в кино в феврале?
Что смотреть в кино в феврале?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого февраля!
Падение Луны
боевик, приключения, фантастика
2022, США / Канада / Китай
6.0
Анчартед: на картах не значится
боевик, приключения
2022, США
8.0
Смерть на Ниле
детектив, криминал, драма
2022, США / Великобритания
8.0
Непослушник
комедия
2021, Россия
8.0
Первый встречный
комедия, музыка, мелодрама
2022, США
7.0
Однажды в пустыне
военный
2022, Россия / Сирия
7.0
Одиннадцать молчаливых мужчин
драма, спорт
2022, Россия
8.0
Лулу и Бриггс
комедия, приключения
2022, США
7.0
Волк и Лев
семейный
2021, Франция / Канада
7.0
Шкатулка дьявола: Пробуждение зла
ужасы
2022, Великобритания
6.0
Папы
комедия, семейный
2022, Россия
4.0
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