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Что смотреть в кино в феврале?

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого февраля!

Падение Луны
Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.0
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
боевик, приключения 2022, США
8.0
Смерть на Ниле
Смерть на Ниле
детектив, криминал, драма 2022, США / Великобритания
8.0
Непослушник
Непослушник
комедия 2021, Россия
8.0
Первый встречный
Первый встречный
комедия, музыка, мелодрама 2022, США
7.0
Однажды в пустыне
Однажды в пустыне
военный 2022, Россия / Сирия
7.0
Одиннадцать молчаливых мужчин
Одиннадцать молчаливых мужчин
драма, спорт 2022, Россия
8.0
Лулу и Бриггс
Лулу и Бриггс
комедия, приключения 2022, США
7.0
Волк и Лев
Волк и Лев
семейный 2021, Франция / Канада
7.0
Шкатулка дьявола: Пробуждение зла
Шкатулка дьявола: Пробуждение зла
ужасы 2022, Великобритания
6.0
Папы
Папы
комедия, семейный 2022, Россия
4.0
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