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Что посмотреть в декабре?

Этот непростой год завершится на мажорной ноте, в декабре в прокат выйдет много достойных картин.

3 декабря состоится премьера комедии «Дублерша» с Дрю Бэрримор в главной роли. В центре сюжета окажется коварная дублерша, которая намерена избавиться от проблемной кинодивы и занять ее место.

Также в начале месяца стартует показ драматического триллера «Ширли». История, основанная на реальных событиях, расскажет о писательнице с психическими проблемами, задумавшей создать новый хоррор-бестселлер.

10 декабря зрители, наконец, смогут увидеть долгожданный отечественный проект «Серебряные коньки». Сын фонарщика и дочь крупного сановника встретятся, чтобы вместе двигаться на пути к мечте. Действие ленты развернется накануне наступления XX века.

Еще один амбициозный фильм - «Неадекватные люди 2», выйдет спустя 10 лет после премьеры первой части. В семейной жизни героев Ильи Любимова и Ингрид Олеринской появились первые трудности – скука, ревность и недоверие. Смогут ли влюбленные решить эти проблемы, узнаем уже 10 декабря.

Тем, кто соскучился по абсурдным, но очень смешным картинам, рекомендуем посмотреть немецкую комедию «Осторожно, кенгуру». Жизнь скромного художника превращается в полный хаос, когда его соседом по комнате становится говорящий и очень нахальный кенгуру. В кино с 10 декабря.

17 декабря не пропустите новое творение «Квартета И», продолжение фильма «Громкая связь». В «Обратной связи» уже известные герои вновь соберутся на дружеские посиделки в канун Нового года. А, как известно, новогодняя ночь всегда полна сюрпризов.

Также с 17 декабря в кинотеатрах покажут комедию «Реальные пацаны против зомби». Знаменитым пермякам предстоит спасти Россию от вируса пострашнее, чем Covid-19.

24 декабря на радость детям выйдет продолжение мультфильма «Семейка Крудс». На этот раз обаятельных и забавных пещерных людей ждут еще более захватывающие приключения.

Героическая история о пожарных, главные роли в которой сыграли Константин Хабенский, Роман Курцын и Виктор Добронравов, стартует в кинотеатрах с 24 декабря. «Огонь» - это фильм о тех, кто встает на пути безжалостной стихии и спасает жизни других, иногда и ценой собственной.

В последний день 2020 года выйдет семейный мультфильм «Конь Юлий и большие скачки». Любимец зрителей столкнется с проблемой – его возлюбленная не может выйти за него замуж, потому что Юлий – не королевских кровей. Но, разумеется, смекалистый конь найдет выход из любой ситуации.

Приятное завершение года ждет поклонников Вуди Аллена. Премьера его новой картины «Фестиваль Рифкина» состоится 31 декабря. Американские супруги прилетают в Испанию на знаменитый кинофестиваль и попадают в водоворот соблазнов и тайн.

Дублерша
Дублерша
комедия 2020, США
4.0
Серебряные коньки
Серебряные коньки
приключения, фэнтези 2020, Россия
7.0
Неадекватные люди 2
Неадекватные люди 2
комедия, драма 2019, Россия
7.0
Ширли
Ширли
триллер, драма, биография 2020, США
5.0
Осторожно, Кенгуру!
Осторожно, Кенгуру!
комедия 2020, Германия
5.0
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комедия 2020, Россия
7.0
Реальные пацаны против зомби
Реальные пацаны против зомби
комедия 2020, Россия
4.0
Семейка Крудс: Новоселье
Семейка Крудс: Новоселье
анимация, комедия, семейный, приключения, фэнтези 2020, США
8.0
Огонь
Огонь
драма 2020, Россия
8.0
Конь Юлий и большие скачки
Конь Юлий и большие скачки
анимация, детский 2020, Россия
7.0
Фестиваль Рифкина
Фестиваль Рифкина
комедия 2020, США / Испания / Италия
6.0
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