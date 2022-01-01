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Что посмотреть в декабре?

«Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит» - хочется пропеть как в известной песне из рекламы. А это значит, что на календаре декабрь, конец года и самые лучшие премьеры, которые кинопрокатчики приберегли на «десерт».

6 декабря в кино стартуют «Хроники хищных городов», научно-фантастический экшн по мотивам романа Филипа Рива «Смертные машины». Огромные города теперь проглатывают маленькие, чтобы пополнить свои ресурсы. А горстка выживших людей пытается противостоять хищникам.

Также с 6 декабря смотрите новый фильм скандального режиссера Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». Триллер о серийном маньяке однозначно не для всех, только для ценителей спорного творчества датского постановщика.

Есть, кто соскучился по Сергею Безрукову? Звезда русского кинематографа исполнит главную роль в драме «Заповедник», вольной экранизации одноименной повести Сергея Довлатова. Действие перенесли в 21 век и вместо писателя-неудачника перед нами предстанет рок-музыкант, но тоже с увесистым багажом собственных проблем.

8 декабря состоится премьера фэнтези Disney «Щелкунчик и четыре королевства». Классическая история обрела новое красочное переосмысление и захватывающий сюжет. Девочка Клара в исполнении Маккензи Фой (Рэнесми из «Сумерек») отправляется в путешествие по интересным и в то же время опасным мирам, чтобы разыскать Щелкунчика.

13 декабря случится настоящий праздник для любителей супергеройских блокбастеров и знаменитых кинофраншиз. Встречайте сразу три масштабных проекта!

«Аквамен» - экранизация комикса DC о могучем герое, сыне морской царицы и смотрителя маяка. Кстати, Джейсона Момоа уже видели в этом впечатляющем амплуа в «Лиге справдливости».

Еще нас ждет грандиозный спин-офф «Трансформеров» - «Бамблби», точнее предыстория этого обаятельного и хитрого автобота.

«Человек-паук: Через вселенные» - это анимационное приключение Питера Паркера, уверенного, что он единственный человек-паук на планете. Но неожиданно выясняется, что в параллельных вселенных живет множество «паучков» со своей оригинальной внешностью и характерами.

А еще 13 октября в кинотеатры проберется «Гринч». Зеленый ворчун вновь попытается украсть Рождество. Ну а что? Люди сами же виноваты, шумят, радуются, суетятся и всячески раздражают главного героя.

В конце года все кинотеатры страны «захватят» отечественные новинки! 20 декабря стартует показ полнометражной версии популярного сериала «Полицейский с Рублевки» - «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», к своим ролям конечно же вернутся Александр Петров, Сергей Бурунов и Александра Бортич.

С 27 декабря по всей стране начнутся показы семейной комедии «Ёлки последние» с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым, финальная часть новогодней серии, которая каждый год собирала перед большими экранами родных и друзей.

А маленьких киноманов непременно сводите на мультфильм «Три богатыря и наследница престола». Новые смешные и увлекательные приключения Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца не оставят детей равнодушными. 

Хроники хищных городов
Хроники хищных городов
фантастика 2018, США / Новая Зеландия
7.0
Щелкунчик и четыре королевства
Щелкунчик и четыре королевства
фэнтези, семейный 2018, США
7.0
Аквамен
Аквамен
фантастика, приключения, боевик 2018, США
8.0
Заповедник
Заповедник
драма, комедия 2018, Россия
4.0
Бамблби
Бамблби
фантастика, боевик 2018, США
8.0
Человек-паук: Через вселенные
Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика 2018, США
8.0
Дом, который построил Джек
Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы 2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.0
Елки Последние
Елки Последние
комедия, семейный 2018, Россия
6.0
Гринч
Гринч
анимация 2018, США
7.0
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
комедия, драма, криминал 2018, Россия
7.0
Три богатыря и наследница престола
Три богатыря и наследница престола
анимация, приключения, семейный 2018, Россия
7.0
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