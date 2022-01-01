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Что посмотреть в августе?

Наступил последний летний месяц, но не будем грустить - впереди много интересных премьер! Киноафиша подготовила подборку августовских новинок для любителей самых разных жанров.

1 августа состоится премьера долгожданного спин-оффа «Форсажа» - «Форсаж: Хоббс и Шоу». Героям Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема предстоит объединиться, чтобы выступить единым фронтом против опаснейшего террориста (Идрис Эльба).

Красочная анимация «Руслан и Людмила: Перезагрузка» выйдет на большие экраны также в первый день августа. Бродячий музыкант Руслан влюбляется в принцессу Милу, но на пути прекрасной пары встает злой колдун Черномор.

8 августа не пропустите новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Зрители впервые увидят на экране дуэт двух голливудских красавцев – Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо, компанию им составит очаровательная Марго Робби.

Еще один интересный проект выйдет 8 августа - «Страшные истории для рассказа в темноте». Мистический триллер расскажет о группе подростков, расследующих странные смерти в их родном городке.

Для детей и родителей, не мыслящих свою жизнь без приключений, рекомендуем посмотреть картину «Дора и Затерянный город». Семейный фильм снят по мотивам популярного мультфильма «Даша-путешественница». В кино с 8 августа.

15 августа стартует показ хоррора «Синяя бездна 2». Молодые девушки, решившие заняться дайвингом в заповедном месте, сами того не подозревая, оказываются в плену у акул. Одну из ролей исполнила дочь Сильвестра Сталлоне Систин Роуз.

От смертоносных хищников плавно переходим к сердитым птицам: забавные герои возвращаются, чтобы снова дать отпор своим врагам - свинкам. «Angry Birds 2 в кино» смотрите с 15 августа.

22 августа в прокат выйдет новый боевик с Джерардом Батлером «Падение ангела». Агент секретной службы в очередной раз спасет жизнь президента, как это уже было в «Падении Олимпа» и «Падении Лондона».

Тем, кто соскучился по легким романтическим комедиям, стоит посмотреть «Трудности выживания». Молодая журналистка отправляется на необитаемый остров, чтобы написать сенсационный материал о затворнике-миллионере. В кино с 22 августа.

Еще одну отечественную комедию покажут в кинотеатрах с 29 августа. «Команда мечты» - это невероятная история спортивного комментатора, который волею судьбы становится частью самых необычных соревнований в мире.

Напоследок напомним об еще одной новинке - остросюжетном детективе с элементами ужасов «Я иду искать». Юная жена приезжает в дом своего новоиспеченного мужа, знакомство с родственниками превращается в игру на выживание. Непременно понравится тем, кто любит древние тайны и мистику.

Форсаж: Хоббс и Шоу
Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, криминал 2019, США
7.0
Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде
комедия, драма 2019, США
7.0
Страшные истории для рассказа в темноте
Страшные истории для рассказа в темноте
ужасы 2019, США
7.0
Дора и Затерянный город
Дора и Затерянный город
приключения, семейный 2019, США / Австралия
8.0
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Руслан и Людмила: Перезагрузка
анимация, комедия, фэнтези 2018, Украина
6.0
Синяя бездна 2
Синяя бездна 2
приключения, триллер, ужасы 2019, Великобритания
7.0
Angry Birds 2 в кино
Angry Birds 2 в кино
анимация, детский 2019, США
7.0
Падение ангела
Падение ангела
боевик, триллер 2019, США
7.0
Трудности выживания
Трудности выживания
комедия, мелодрама 2019, Россия
4.0
Команда мечты
Команда мечты
комедия, спорт 2019, Россия
6.0
Я иду искать
Я иду искать
ужасы, триллер, детектив 2019, США
7.0
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