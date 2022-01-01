Что посмотреть в августе?

Наступил последний летний месяц, но не будем грустить - впереди много интересных премьер! Киноафиша подготовила подборку августовских новинок для любителей самых разных жанров.

1 августа состоится премьера долгожданного спин-оффа «Форсажа» - «Форсаж: Хоббс и Шоу». Героям Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема предстоит объединиться, чтобы выступить единым фронтом против опаснейшего террориста (Идрис Эльба).

Красочная анимация «Руслан и Людмила: Перезагрузка» выйдет на большие экраны также в первый день августа. Бродячий музыкант Руслан влюбляется в принцессу Милу, но на пути прекрасной пары встает злой колдун Черномор.

8 августа не пропустите новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Зрители впервые увидят на экране дуэт двух голливудских красавцев – Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо, компанию им составит очаровательная Марго Робби.

Еще один интересный проект выйдет 8 августа - «Страшные истории для рассказа в темноте». Мистический триллер расскажет о группе подростков, расследующих странные смерти в их родном городке.

Для детей и родителей, не мыслящих свою жизнь без приключений, рекомендуем посмотреть картину «Дора и Затерянный город». Семейный фильм снят по мотивам популярного мультфильма «Даша-путешественница». В кино с 8 августа.

15 августа стартует показ хоррора «Синяя бездна 2». Молодые девушки, решившие заняться дайвингом в заповедном месте, сами того не подозревая, оказываются в плену у акул. Одну из ролей исполнила дочь Сильвестра Сталлоне Систин Роуз.

От смертоносных хищников плавно переходим к сердитым птицам: забавные герои возвращаются, чтобы снова дать отпор своим врагам - свинкам. «Angry Birds 2 в кино» смотрите с 15 августа.

22 августа в прокат выйдет новый боевик с Джерардом Батлером «Падение ангела». Агент секретной службы в очередной раз спасет жизнь президента, как это уже было в «Падении Олимпа» и «Падении Лондона».

Тем, кто соскучился по легким романтическим комедиям, стоит посмотреть «Трудности выживания». Молодая журналистка отправляется на необитаемый остров, чтобы написать сенсационный материал о затворнике-миллионере. В кино с 22 августа.

Еще одну отечественную комедию покажут в кинотеатрах с 29 августа. «Команда мечты» - это невероятная история спортивного комментатора, который волею судьбы становится частью самых необычных соревнований в мире.

Напоследок напомним об еще одной новинке - остросюжетном детективе с элементами ужасов «Я иду искать». Юная жена приезжает в дом своего новоиспеченного мужа, знакомство с родственниками превращается в игру на выживание. Непременно понравится тем, кто любит древние тайны и мистику.