Во 2 сезоне 9 серии сериала «Юная» Келси и Лорен создают Лизе профиль в Tinder, чтобы отвлечь ее от страданий по Джошуа. Сама Лиза знакомится с симпатичным пастухом из современного Нью-Йорка, который пишет заметки о своем необычном хобби.
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