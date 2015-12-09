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Киноафиша Сериалы Юная Сезоны
Юная (2015 - …), список сезонов Younger 16+
Год выпуска 2015
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал TV Land
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Список сезонов сериала «Юная»
Юная - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 12 эпизодов
 
Юная - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 12 эпизодов
 
Юная - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 12 эпизодов
 
Юная - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2017, 12 эпизодов
 
Юная - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2018, 12 эпизодов
 
Юная - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2019, 12 эпизодов
 
Юная - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2021, 12 эпизодов
 
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