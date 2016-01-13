Во 2 сезоне 4 серии сериала «Юная» Келси пытается заполучить молодую сумасбродную блогершу, будучи уверенной, что ее книга станет бестселлером. Чарльза номинируют на престижную премию, а Лорен хочет перевести отношения с Мэгги на новый уровень.
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