Во 2 сезоне 3 серии сериала «Юная» Келси и Лиза готовят роскошную вечеринку в честь открытия «Миллениал принт». Джош тем временем общается со всеми, кроме своей девушки, из-за не готовности принять то, что она продолжает врать своим подругам.
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