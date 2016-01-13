Во 2 сезоне 3 серии сериала «Юная» Келси и Лиза готовят роскошную вечеринку в честь открытия «Миллениал принт». Джош тем временем общается со всеми, кроме своей девушки, из-за не готовности принять то, что она продолжает врать своим подругам.