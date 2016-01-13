Во 2 сезоне 2 серии сериала «Юная», узнав о мамином романе с молодым парнем, Кейтлин решает переехать жить к отцу. У Лизы же не все так гладко в отношениях с Джошем… Ему не дает покоя большая разница в возрасте, что приводит к проблемам в спальне.