Во 2 сезоне 2 серии сериала «Юная», узнав о мамином романе с молодым парнем, Кейтлин решает переехать жить к отцу. У Лизы же не все так гладко в отношениях с Джошем… Ему не дает покоя большая разница в возрасте, что приводит к проблемам в спальне.
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Авторизация по e-mail