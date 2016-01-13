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Киноафиша Сериалы Юная Сезоны Сезон 2 Серия 1

Юная 2015 1 серия 2 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Юная»
Твоя татуировка
Сезон 2 / Серия 1 13 января 2016
Функция Mao
Сезон 2 / Серия 2 13 января 2016
Как босс
Сезон 2 / Серия 3 20 января 2016
Кампания Джейд
Сезон 2 / Серия 4 27 января 2016
Джерси, конечно
Сезон 2 / Серия 5 3 февраля 2016
Не-книга Джейд
Сезон 2 / Серия 6 10 февраля 2016
Чем дальше в лес...
Сезон 2 / Серия 7 17 февраля 2016
Вне терапии
Сезон 2 / Серия 8 24 февраля 2016
Добрый пастух
Сезон 2 / Серия 9 2 марта 2016
Неудачный роман
Сезон 2 / Серия 10 9 марта 2016
Секреты и Лиза
Сезон 2 / Серия 11 16 марта 2016
Никакой свадьбы, а похороны
Сезон 2 / Серия 12 23 марта 2016
О чем cерия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Юная» Кейтлин возвращается из Индии и Лиза не может определиться, стоит ли рассказывать дочери о своей новой жизни. А у Дианы тем временем появляется шанс доказать Чарльзу, что они могли бы быть идеальной парой.

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