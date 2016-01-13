Во 2 сезоне 1 серии сериала «Юная» Кейтлин возвращается из Индии и Лиза не может определиться, стоит ли рассказывать дочери о своей новой жизни. А у Дианы тем временем появляется шанс доказать Чарльзу, что они могли бы быть идеальной парой.