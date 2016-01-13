Во 2 сезоне 8 серии сериала «Юная» после встречи с писателем-психотерапевтом Келси всерьез задумывается о своем будущем и о бессмысленности отношений с Тедом. А Шерил снова шантажирует Лизу, чтобы увести потенциальную книгу из издательства Чарльза.
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