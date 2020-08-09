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Работающие мамы
Сезоны
Работающие мамы (2017 - …), список сезонов
Workin' Moms
18+
Год выпуска
2017
Страна
Канада
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
CBC
Стрим-сервис
Netflix
Список сезонов сериала «Работающие мамы»
Сезон 1 / Season 1
2017,
13 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2017,
13 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
2019,
13 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
2020,
8 эпизодов
Сезон 5 / Season 5
2021,
10 эпизодов
Сезон 6 / Season 6
2022,
13 эпизодов
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