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Работающие мамы 2017, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Работающие мамы
Киноафиша Сериалы Работающие мамы Сезоны Сезон 4

Workin' Moms 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 18 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Работающие мамы»

В 4 сезоне сериал «Работающие мамы» девушек ждет немало испытаний, которые заставят их пересмотреть взгляды на жизнь, но в конечном итоге приведут их к новой удивительной жизни. Так, после неудачи компания Кейт начнет набирать обороты. После ссоры с Элис Энн решит написать книгу о воспитании детей. А Фрэнки после долгих сомнений наконец-то поймет, чего она ждет в личной жизни. Кто-то найдет новую любовь, а кто-то столкнется с предательством. Верно одно: ради достижения своих целей девушки из Торонто готовы пойти на все.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Работающие мамы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Шарада Charade
Сезон 4 Серия 1
18 февраля 2020
Паршивая овца Black Sheep
Сезон 4 Серия 2
25 февраля 2020
Человек в мексиканской маске The Man in the Mexican Mask
Сезон 4 Серия 3
3 марта 2020
Никто не придет No One's Coming
Сезон 4 Серия 4
10 марта 2020
Чтобы заманить белку To Lure a Squirrel
Сезон 4 Серия 5
17 марта 2020
Вошь Lice
Сезон 4 Серия 6
24 марта 2020
Плохая репутация Bad Reputation
Сезон 4 Серия 7
31 марта 2020
Чарли и фабрика сорняков Charlie and the Weed Factory
Сезон 4 Серия 8
7 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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