В 4 сезоне сериал «Работающие мамы» девушек ждет немало испытаний, которые заставят их пересмотреть взгляды на жизнь, но в конечном итоге приведут их к новой удивительной жизни. Так, после неудачи компания Кейт начнет набирать обороты. После ссоры с Элис Энн решит написать книгу о воспитании детей. А Фрэнки после долгих сомнений наконец-то поймет, чего она ждет в личной жизни. Кто-то найдет новую любовь, а кто-то столкнется с предательством. Верно одно: ради достижения своих целей девушки из Торонто готовы пойти на все.