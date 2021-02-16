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Работающие мамы 2017, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Работающие мамы
Киноафиша Сериалы Работающие мамы Сезоны Сезон 5

Workin' Moms 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 16 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Работающие мамы»

В 5 сезоне сериала «Работающие мамы» девушки вернутся с новой порцией историй из своей насыщенной жизни. Кейт будет искать пути для привлечения большего количества клиентов в свое агентство. Энн начнет рекламную кампанию своей книги, но при этом снова станет отдаляться от Элис, у которой появится парень. Фрэнки попытается установить контакт с сыном. Девушки из Торонто стремятся удерживать баланс между успешной карьерой и примерным материнством. Главное только, держать в голове, что идеальных матерей не бывает.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Работающие мамы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Карлсоны переезжают в Калгари The Carlsons Move to Calgary
Сезон 5 Серия 1
16 февраля 2021
Мясной Мальчик Mama Mia Meatboy
Сезон 5 Серия 2
23 февраля 2021
Доставь себе удовольствие Pleasure Yourself
Сезон 5 Серия 3
2 марта 2021
Крыса, девочка A Rat, Girl
Сезон 5 Серия 4
9 марта 2021
Мать знает грудь Mother Knows Breast
Сезон 5 Серия 5
16 марта 2021
Палец в заднице Finger in the Butt
Сезон 5 Серия 6
23 марта 2021
Стартовая площадка в мусорную яму Launch Pad to Trash Hole
Сезон 5 Серия 7
30 марта 2021
Ударь папу Punch Dad
Сезон 5 Серия 8
6 апреля 2021
Голубой ангел Blue Angel
Сезон 5 Серия 9
13 апреля 2021
ОТДЕЛЕНИЕ FACK
Сезон 5 Серия 10
13 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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