В 5 сезоне сериала «Работающие мамы» девушки вернутся с новой порцией историй из своей насыщенной жизни. Кейт будет искать пути для привлечения большего количества клиентов в свое агентство. Энн начнет рекламную кампанию своей книги, но при этом снова станет отдаляться от Элис, у которой появится парень. Фрэнки попытается установить контакт с сыном. Девушки из Торонто стремятся удерживать баланс между успешной карьерой и примерным материнством. Главное только, держать в голове, что идеальных матерей не бывает.