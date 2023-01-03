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Работающие мамы 2017 - 2023, 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Работающие мамы
Киноафиша Сериалы Работающие мамы Сезоны Сезон 7

Workin' Moms 18+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 3 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 7-й сезон сериала «Работающие мамы»

В 7 сезоне сериала «Работающие мамы» Кейт сталкивается с профессиональными проблемами, из-за которых ей вновь приходится выйти из зоны комфорта и начать искать себя. Слоан получает премию как самый трудолюбивый руководитель с ребенком. Однако теперь она должна отправиться в филиал компании в другой город для обмена опытом. Ее материнские чувства подвергаются испытанию, когда ей приходится впервые оставить малыша без своей круглосуточной опеки. Энн испытывает сложности с управлением эмоциями. Вырывающийся на свободу гнев грозит навредить ее семье, но помощь приходит с неожиданной стороны.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Работающие мамы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Обожеобожеобоже Ohmygodohmygodohmygod
Сезон 7 Серия 1
3 января 2023
Улюлюканье и крик A Hoot and a Scream
Сезон 7 Серия 2
10 января 2023
Я поняла это I Got This
Сезон 7 Серия 3
17 января 2023
Забавный бизнес Funny Business
Сезон 7 Серия 4
24 января 2023
Стерилизатор The Sterilizer
Сезон 7 Серия 5
31 января 2023
Где-то пять часов It's Five O'Clock Somewhere
Сезон 7 Серия 6
7 февраля 2023
Все прошло It's All Gone
Сезон 7 Серия 7
14 февраля 2023
Быстро и мягко Fast and Soft
Сезон 7 Серия 8
21 февраля 2023
Прежняя Слоан Old Sloane
Сезон 7 Серия 9
28 февраля 2023
Предложение The Proposal
Сезон 7 Серия 10
7 марта 2023
Два Стива Джобса Two Steve Jobs
Сезон 7 Серия 11
14 марта 2023
Веселая ярмарка Fun Fair
Сезон 7 Серия 12
21 марта 2023
Конец The End
Сезон 7 Серия 13
28 марта 2023
График выхода всех сериалов
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