В 7 сезоне сериала «Работающие мамы» Кейт сталкивается с профессиональными проблемами, из-за которых ей вновь приходится выйти из зоны комфорта и начать искать себя. Слоан получает премию как самый трудолюбивый руководитель с ребенком. Однако теперь она должна отправиться в филиал компании в другой город для обмена опытом. Ее материнские чувства подвергаются испытанию, когда ей приходится впервые оставить малыша без своей круглосуточной опеки. Энн испытывает сложности с управлением эмоциями. Вырывающийся на свободу гнев грозит навредить ее семье, но помощь приходит с неожиданной стороны.