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Работающие мамы 2017, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Работающие мамы
Киноафиша Сериалы Работающие мамы Сезоны Сезон 3

Workin' Moms 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 10 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Работающие мамы»

В 3 сезоне сериала «Работающие мамы» девушки из Канады все так же учатся совмещать в себе роли успешных карьеристок и заботливых матерей. Кейт предстоит переосмыслить ее отношения с Нейтаном и запустить свой собственный бизнес, Фрэнки решит проблемы в личной жизни и на работе, а Энн наладит отношения с Элис, которая уже совсем выросла и готова сама добираться до школы на метро. Однако ничто не сможет остановить девушек следовать своим мечтам и не отступать от намеченных целей. Даже рождение нового ребенка.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Работающие мамы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Рождение Дейз Birth Daze
Сезон 3 Серия 1
10 января 2019
О правах и мужчинах Of Rights and Men
Сезон 3 Серия 2
10 января 2019
Папин дом Daddy's Home
Сезон 3 Серия 3
17 января 2019
Тренировочный день Training Day
Сезон 3 Серия 4
24 января 2019
Стоять за что-то Stand for Something
Сезон 3 Серия 5
31 января 2019
Нарлы за главного Narls in Charge
Сезон 3 Серия 6
7 февраля 2019
Фантазия о мести Revenge Fantasy
Сезон 3 Серия 7
14 февраля 2019
Девичья поездка Girl's Trip
Сезон 3 Серия 8
21 февраля 2019
Оружие и обман Guns ‘n' Deception
Сезон 3 Серия 9
28 февраля 2019
Со сливками Creamed
Сезон 3 Серия 10
7 марта 2019
Бизнес Бойз Business Boyz
Сезон 3 Серия 11
14 марта 2019
Два пути Two Paths
Сезон 3 Серия 12
21 марта 2019
Что это будет? What's It Gonna Be
Сезон 3 Серия 13
21 марта 2019
График выхода всех сериалов
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