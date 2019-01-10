В 3 сезоне сериала «Работающие мамы» девушки из Канады все так же учатся совмещать в себе роли успешных карьеристок и заботливых матерей. Кейт предстоит переосмыслить ее отношения с Нейтаном и запустить свой собственный бизнес, Фрэнки решит проблемы в личной жизни и на работе, а Энн наладит отношения с Элис, которая уже совсем выросла и готова сама добираться до школы на метро. Однако ничто не сможет остановить девушек следовать своим мечтам и не отступать от намеченных целей. Даже рождение нового ребенка.