В 1 сезоне сериала «Работающие мамы» матери из родительской группы под названием «Мама и я» делятся друг с другом переживаниями на собраниях. PR-менеджер Кейт, программист Дженни, психиатр Энн и агент по недвижимости Фрэнки возвращаются на работу после декретного отпуска. Каждой из них предстоит научиться совмещать семью и работу. Так, Кейт придется выбирать между важным проектом в Монреале и семьей, Энн – наладить отношения с дочерью, Дженни – прийти к компромиссу с мужем, а Фрэнки – совладать с послеродовой депрессией.