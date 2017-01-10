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Работающие мамы 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Работающие мамы
Киноафиша Сериалы Работающие мамы Сезоны Сезон 1

Workin' Moms 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Работающие мамы»

В 1 сезоне сериала «Работающие мамы» матери из родительской группы под названием «Мама и я» делятся друг с другом переживаниями на собраниях. PR-менеджер Кейт, программист Дженни, психиатр Энн и агент по недвижимости Фрэнки возвращаются на работу после декретного отпуска. Каждой из них предстоит научиться совмещать семью и работу. Так, Кейт придется выбирать между важным проектом в Монреале и семьей, Энн – наладить отношения с дочерью, Дженни – прийти к компромиссу с мужем, а Фрэнки – совладать с послеродовой депрессией.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Работающие мамы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Голый Bare
Сезон 1 Серия 1
10 января 2017
Правила Rules
Сезон 1 Серия 2
17 января 2017
Фем карта Fem Card
Сезон 1 Серия 3
24 января 2017
Плохая помощь Bad Help
Сезон 1 Серия 4
31 января 2017
Выбор Софи Sophie's Choice-ish
Сезон 1 Серия 5
7 февраля 2017
Волк и кролик The Wolf & The Rabbit
Сезон 1 Серия 6
14 февраля 2017
Восстание Феникса Phoenix Rising
Сезон 1 Серия 7
21 февраля 2017
Серьги-кольца Hoop Earring
Сезон 1 Серия 8
28 февраля 2017
Хитрый сосок Tricky Nipple
Сезон 1 Серия 9
7 марта 2017
Рулевой The Coxswain
Сезон 1 Серия 10
14 марта 2017
Пока, пока, Кейт Bye Bye Kate
Сезон 1 Серия 11
21 марта 2017
Мерде Merde
Сезон 1 Серия 12
28 марта 2017
Имея все Having It All
Сезон 1 Серия 13
4 апреля 2017
График выхода всех сериалов
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