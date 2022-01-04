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Работающие мамы 2017, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Работающие мамы
Киноафиша Сериалы Работающие мамы Сезоны Сезон 6

Workin' Moms 18+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 4 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 6-й сезон сериала «Работающие мамы»

В 6 сезоне сериала «Работающие мамы» приключения четырех молодых мам в Торонто продолжаются. Кейт, Фрэнки, Энн и Дженни по-прежнему ловко жонглируют отношениями, профессиональной деятельностью и родительскими обязанностями. Они стараются оказывать друг другу поддержку и не осуждать, понимая, что жизнь каждой из них полна своих тягот и забот. Кто-то сталкивается с личным кризисом, кто-то жалеет об упущенных карьерных возможностях, а кому-то знакомы проблемы, вызванные послеродовой депрессией. Но главные героини не унывают, относятся ко всему с иронией и смело смотрят любым невзгодам в лицо.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Работающие мамы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Кейт Фостерс Kate Fosters
Сезон 6 Серия 1
4 января 2022
Теплый обед Warm Lunch
Сезон 6 Серия 2
11 января 2022
Пока, Голди Bye Bye Goldie
Сезон 6 Серия 3
18 января 2022
Большой The Big One
Сезон 6 Серия 4
25 января 2022
Джазовый наркоман Jazz Addict
Сезон 6 Серия 5
1 февраля 2022
Ооо... Oh. Ohh. Ohhh.
Сезон 6 Серия 6
22 февраля 2022
Иду на рыбалку Goin' Fishin
Сезон 6 Серия 7
1 марта 2022
Ткни медведя Poke the Bear
Сезон 6 Серия 8
8 марта 2022
Погребен Buried
Сезон 6 Серия 9
15 марта 2022
Жуткий девичник Bachelorette, But Make it Spooky
Сезон 6 Серия 10
22 марта 2022
Перерыв The Break
Сезон 6 Серия 11
29 марта 2022
Страшные вещи The Scary Things
Сезон 6 Серия 12
5 апреля 2022
Развивайся, если хочешь Grow If You Want
Сезон 6 Серия 13
12 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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