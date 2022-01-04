В 6 сезоне сериала «Работающие мамы» приключения четырех молодых мам в Торонто продолжаются. Кейт, Фрэнки, Энн и Дженни по-прежнему ловко жонглируют отношениями, профессиональной деятельностью и родительскими обязанностями. Они стараются оказывать друг другу поддержку и не осуждать, понимая, что жизнь каждой из них полна своих тягот и забот. Кто-то сталкивается с личным кризисом, кто-то жалеет об упущенных карьерных возможностях, а кому-то знакомы проблемы, вызванные послеродовой депрессией. Но главные героини не унывают, относятся ко всему с иронией и смело смотрят любым невзгодам в лицо.